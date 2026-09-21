«هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه روز دوشنبه گفت: آنکارا انتظار دارد ایالات متحده از نفوذ خود برای ترغیب اسرائیل به پایان دادن به سیاست‌هایی استفاده کند که صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی را تضعیف می‌کنند.

جوان آنلاین: به نوشته خبرگزاری آناتولی، فیدان در نشستی با عنوان «روابط ترکیه و آمریکا در آستانه صدمین سالگرد» که از سوی اداره ارتباطات ترکیه در نیویورک برگزار شد، خواستار ایفای نقش بیشتر کشور‌های منطقه در تامین امنیت شد و گفت راه‌حل‌های محلی شانس بیشتری برای دوام خواهند داشت.

به گزارش ایسنا، فیدان گفت: سه چالش اصلی عبارت‌اند از جنگ ایران، خطر گسترش درگیری یمن به کشور‌های همسایه و سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اسرائیل در سراسر منطقه.

وی ادامه داد: «این تهدید‌ها یکدیگر را تقویت می‌کنند و مانع دیپلماسی می‌شوند. مقابله با آنها مستلزم مسئولیت‌پذیری موثر منطقه‌ای و همکاری نزدیک با ایالات متحده است.»

وزیر خارجه ترکیه افزود: «به‌ویژه انتظار داریم ایالات متحده بیش از پیش از نفوذ خود برای ترغیب اسرائیل به پایان دادن به سیاست‌هایی استفاده کند که هم صلح و ثبات منطقه‌ای و هم صلح و ثبات جهانی را تضعیف می‌کنند.»

فیدان گفت ائتلاف مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی «بستر مشارکت منطقه‌ای و پایه‌ای نهادی فراهم می‌کند و در عین حال همکاری را تقویت کرده و از صلح و امنیت منطقه‌ای حمایت می‌کند.»

وی غزه را آزمونی محوری برای تلاش‌ها جهت ایجاد امنیت منطقه‌ای توصیف کرد و گفت دستیابی به راه‌حلی پایدار برای مسئله فلسطین همچنان ضروری است.

فیدان گفت: «دستیابی به راه‌حلی پایدار برای مسئله فلسطین همچنان برای ثبات در خاورمیانه و فراتر از آن ضروری است.»

وزیر خارجه ترکیه افزود که ترکیه از آنچه که وی تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان دادن به بحران غزه خواند، حمایت می‌کند.

فیدان گفت روابط دوجانبه ترکیه و آمریکا «ارزشی ماندگار و آزموده‌شده در طول زمان» دارد و از روابط میان دو کشور با فاصله جغرافیایی زیاد، به شراکت و ائتلافی تبدیل شده است که فراتر از مرز‌های آنها تاثیر دارد.

وی خاطرنشان کرد که «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در روند کنونی روابط دوجانبه «نقشی محوری» دارند و افزود که وظیفه دو کشور تبدیل این روند به دستاورد‌های ملموس و نهادینه کردن همکاری‌هاست.

فیدان گفت: «وظیفه ما این است که این روند را به دستاورد‌های ملموس تبدیل کرده و همکاری‌های خود را نه‌تنها برای کشور‌های خودمان، بلکه برای حفظ صلح و ثبات در منطقه‌مان نیز نهادینه کنیم.»

وزیر خارجه ترکیه افزود: «در حالی که وارد دومین قرن روابط دیپلماتیک خود می‌شویم، مصمم هستیم از تمام ظرفیت همکاری‌های‌مان استفاده کنیم و مسائل و موانعی را که مانع پیشرفت آن هستند، حل‌وفصل کنیم.»