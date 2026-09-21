جوان آنلاین: علی العماد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، از اقدامات عربستان سعودی علیه یمن انتقاد کرد وگفت این کشور به تشدید اقدامات علیه یمن و تلاش برای جلب حمایت طرفهای خارجی از جمله آمریکا روی آورده است.
به گزارش ایسنا، العماد گفت: جنایات عربستان در یمن به اوج خود رسیده است و از طرفهای خارجی مانند آمریکا برای حمله به ما کمک میگیرد.
وی افزود: جاهطلبیهای عربستان در یمن کاملا مشهود و آشکار است و این کشور به دنبال تحمیل قیمومیت بر یمن و بسیج نیروها برای جنگ است.
عضو دفتر سیاسی انصارالله همچنین گفت عربستان سعودی گروههای تکفیری را تحت عناوین نظامی مختلف سازماندهی و برای درگیری و جنگ در یمن بسیج میکند.