هشدار اطلاعاتی برزیل درباره مداخله آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری

یک گزارش آژانس اطلاعات برزیل (ABIN) درباره مداخله آمریکا در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور هشدار داده و مدعی شده است که واشنگتن درصدد اثرگذاری بر جهت‌گیری سیاسی و اقتصادی آمریکای لاتین از طریق انتخابات چهارم اکتبر (۱۲ مهر) برزیل است.

جوان آنلاین: گزارش آژانس اطلاعات برزیل (ABIN) که سندی با عنوان «تهدیدها علیه فرایند انتخاباتی ۲۰۲۶» است به‌صورت محرمانه برای ریاست‌جمهوری برزیل، دادگاه عالی انتخابات (TSE) و وزارت دادگستری این کشور ارسال شده و در آن نسبت به فشارهای آمریکا در عرصه های مختلف زندگی برزیلی ها هشدار داده شده است.

به گزارش ایرنا، این گزارش اطلاعاتی، از افزایش سطح خطر سخن گفته و تأکید می‌کند که حضورآمریکا در منطقه می‌تواند به گسست روابط برزیل با چین منجر شود. در این سند همچنین به تنش‌های تجاری میان برازیلیا و واشنگتن در پی اعمال تعرفه بر محصولات برزیلی اشاره شده است.

آژانس اطلاعات برزیل در این گزارش آورده است که اقدامات آمریکا با استدلال‌هایی از این دست توجیه می‌شوند که برزیل در مذاکرات خود «با حسن نیت عمل نکرده است». بر اساس محتوای این سند، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، این رویکرد برزیل را به دستورهای لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهوری این کشور، نسبت داده است.

درخواست آمریکا درباره مشارکت «مخالفان سیاسی»

در بخش دیگری از این گزارش به مطالبات آمریکا از برزیل اشاره شده است. بر اساس این سند، واشنگتن از برازیلیا می‌خواهد تضمین کند که مشارکت «مخالفان سیاسی» در فرایند انتخاباتی متوقف یا به‌صورت خودسرانه محدود نخواهد شد.

این موضوع، بنا بر گزارش آژانس اطلاعات برزیل، در پیش‌نویس مجموعه‌ای از تعهدات مطرح شده است.

این تشدید تنش دیپلماتیک در پی اقدام واشنگتن در قرار دادن سازمان‌های جنایتکار برزیلی در ردیف گروه‌های تروریستی و همچنین اعلام تحریم‌هایی در ماه ژوئیه (تیر-مرداد) علیه شهروندان و شرکت‌هایی از برزیل و پرتغال رخ داده است؛ اقداماتی که در برخی موارد محدودیت‌هایی برای رشد اقتصادی ایجاد کرده است.

واکنش دولت لولا به فشارهای واشنگتن

در مقابل، دولت لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهوری برزیل نیز، اولویت کمتری برای فشارهای واشنگتن قائل شده و سازوکارهای مقابله‌به‌مثل تجاری را در پاسخ به اقدامات آمریکا فعال کرده است.

وجود این گزارش اطلاعاتی روز شنبه ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور)، فاش شد؛ زمانی که محتوای آن در ستون مونیکا برگامو، روزنامه‌نگار برزیلی، در روزنامه Folha de S. Paulo منتشر شد.