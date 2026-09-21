ارتش رژیم صهیونیستی به دنبال اجرای مدل عملیات جنوب لبنان در غزه است

جوان آنلاین: رسانه امنیتی «والانیوز» در گزارشی به نقل از منابعی در دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی نوشت که این منابع پیشنهاد کردهاند ارتش این رژیم در نوار غزه، الگویی مشابه عملیات خود در ارتفاعات «علی الطاهر» در جنوب لبنان را اجرا کند.
به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، این الگو شامل اعمال سیطره عملیاتی از طریق عملیات هوایی و زمینی، شناسایی و تخریب زیرساختها و استفاده گسترده از مواد منفجره برای انهدام است. شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز پیشتر مدعی شده بود که ارتش این رژیم در ارتفاعات علی طاهر، بیش از یکهزار و ۱۰۰ تن مواد منفجره به کار گرفت.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که رژیم صهیونیستی با کارشکنیهای مداوم تلاشها برای اجرای مرحله دوم توافق آتشبس غزه را به بنبست رسانده است.
بر اساس گزارش این رسانه، ارتش رژیم صهیونیستی در حال آمادهسازی برای سناریوی انجام عملیات گسترده در بخش مرکزی شهر غزه است؛ منطقهای که به ادعای منابع امنیتی اسرائیلی، رهبران حماس، فرماندهان ارشد شاخه نظامی و فرماندهان میدانی این جنبش در آن حضور دارند.
مخالفت با طرح واگذاری کنترل غزه به نیروی جایگزین
والا پیشتر گزارش داده بود که طرح «شورای صلح» با حمایت آمریکا و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس مبتنی بر انتخاب هزاران نیروی وابسته به فتح از داخل نوار غزه و اعزام آنها به مصر برای آموزش است تا این افراد در قالب یک نیروی پلیس، مسئولیت امور امنیتی را بر عهده بگیرند.
با این حال، مقامهای دستگاه امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی با این طرح مخالفت کرده و موجب توقف این روند شدهاند.
منابع امنیتی مدعی شدهاند در صورتی که حماس خلع سلاح نشود، ارتش این رژیم ممکن است مدل بهکار گرفتهشده در «علی طاهر» را در قلب شهر غزه اجرا کند؛ الگویی که به نوشته والا، شامل عملیات زمینی برای حمله گسترده به زیرساختهای غزه و سپس عقبنشینی به «خط زرد» خواهد بود.