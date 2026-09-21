قلبم از شدت جنایات اشغالگران به درد آمده است/ امت اسلامی به پا خیزد

جوان آنلاین: شیخ «علی قرهداغی»، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان، تاکید کرد که قلبش از جنایات و فجایع جاری علیه مسجد مبارک الاقصی، اسیران فلسطینی و مردم نوار غزه و کرانه باختری به درد آمده است.
به گزارش ایرنا، قرهداغی ضمن محکوم کردن اقدامات اشغالگران اسرائیلی بیان کرد: این صهیونیستهای جنایتکار علیه مردم ما، مسجد الاقصی، محل معراج پیامبر اکرم (ص) و علیه اسیران، از هیچ جنایتی فروگذار نکردهاند.
وی تأکید کرد: آرمان فلسطین فراتر از مرزهای محلی است. ما ابتدا از خدا، سپس از امت اسلامی و عربی خود و از رهبرانی که هنوز معتقدند این آرمان همه مسلمانان است، یاری میطلبیم. آرمان فلسطین صرفاً آرمان یک ملت نیست، بلکه آرمان امت عرب و امت اسلامی و در واقع آرمان همه بشریت است.
رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین خواستار تحرک فوری از سوی همگان شد و افزود: ما از همه، هر کدام بر اساس توانایی و ظرفیت خود، میخواهیم که وظیفه خود را در قبال مسجد الاقصی، اسیران، غزه و کرانه باختری انجام دهند.
وی همه را در برابر خداوند متعال مسئول تمام اتفاقاتی دانست که رخ میدهد و از آنها خواست تا وظیفه دینی، ملی، میهنی و انسانی خود را در قبال خون شهدا و رنج مصیبت زدگان انجام دهند.
گفتنی است که رژیم صهیونیستی علاوه بر تداوم حملات به غزه و کرانه باختری و محدودیت های شدید علیه فلسطینیان، دامنه اقدامات سرکوبگرانه خود را علیه اسیران فلسطینی تشدید کرده است. همزمان شهرک نشینان صهیونیست و مقامات اشغالگر به مسجدالاقصی به عنوان مکان مقدس مسلمانان یورش برده و آن را مورد هتاکی قرار می دهند.