نظامیان صهیونیستی مسیرهای ارتباطی قدس اشغالی و کرانه باختری را مسدود کردند

همزمان با آغاز تعطیلات سال نوی عبری، نظامیان رژیم صهیونیستی خیابان‌ها و محورهای اصلی قدس اشغالی و ایست‌های بازرسی میان این شهر و کرانه باختری را مسدود و تردد فلسطینیان را با مشکل مواجه کردند.

جوان آنلاین: خبرگزاری آناتولی به نقل از شاهدان گزارش داد که مقام‌های رژیم، شماری از خیابان‌های اصلی قدس اشغالی را بستند و حضور نیروهای نظامی و امنیتی را در نقاط مختلف این شهر افزایش دادند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، بیشتر مسیرها و گذرگاه‌های ارتباطی میان کرانه باختری و قدس اشغالی نیز به روی تردد فلسطینیان بسته شده است و این محدودیت‌ها، رفت‌وآمد میان دو منطقه را با اختلال مواجه کرده است.

شاهدان به آناتولی گفتند که بسته شدن ایست‌های بازرسی موجب شده است شماری از فلسطینیان ساکن قدس که در کرانه باختری حضور داشتند، نتوانند به محل سکونت خود بازگردند و سرگردان بمانند.

این محدودیت‌ها در حالی اعمال می‌شود که همزمان با آغاز اعیاد یهودی، اقدامات امنیتی رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و اطراف مسجدالاقصی نیز افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در شامگاه یکشنبه شمار زیادی از شهرک‌نشینان صهیونیست تحت حمایت نیروهای پلیس این رژیم به محوطه مسجدالاقصی یورش بردند و همزمان محدودیت‌هایی برای ورود نمازگزاران فلسطینی نیز اعمال شد.