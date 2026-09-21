وقوع انفجارهای جدید سوریه را لرزاند

بعد از انفجارهای بامداد امروز، حومه جنوبی حلب سوریه دقایقی قبل مجددا شاهد وقوع انفجارهای مهیب بود.

جوان آنلاین: انفجارهای جدیدی در انبار تسلیحاتی ارتش سوریه نزدیک منطقه العیس در حومه جنوبی حلب به وقوع پیوست.

بامداد امروز خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) از وقوع انفجارهای شدید در یک انبار مهمات ارتش سوریه در العیس واقع در جنوب حلب خبر داد که متعاقب آن صداهای مهیبی در منطقه شنیده شد.

«فیصل محمد علی»، فرمانده عملیات دفاع مدنی حلب، با هشدار به شهروندان، آن‌ها را از نزدیک شدن به محل وقوع حادثه منع کرد و افزود: «تداوم انفجارها مانع از دسترسی تیم‌های امداد و نجات به محل حادثه شده است.»

همزمان با وقوع این حادثه، نیروهای امنیتی در استان حلب به حالت آماده‌باش کامل درآمدند. جاده اصلی حلب به دمشق و تمامی مسیرهای منتهی به محل انفجار در جنوب استان مسدود شد.

هنوز علت وقوع این انفجارها مشخص نشده است.