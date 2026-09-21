همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی از افزایش سطح آماده‌باش نظامی این رژیم و تشدید آمادگی نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی خبر دادند.

جوان آنلاین: وبگاه عبری «والانیوز» به نقل از منابع امنیتی رژیم صهیونیستی گزارش داد که ارتش و دستگاه اطلاعات نظامی این رژیم در حال بررسی سناریوهای احتمالی برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی انصارالله به سمت سرزمین‌های اشغالی هستند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، در پی تشدید درگیری میان عربستان سعودی و انصارالله، مقام‌های امنیتی رژیم اسرائیل نگران هستند که این جنبش در واکنش به فشارهای نظامی، دامنه حملات خود را به سمت سرزمین‌های اشغالی گسترش دهد و بر این اساس ارتش رژیم صهیونیستی سطح آمادگی نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی خود را افزایش داده و همزمان، مدل‌های هشدار و ارزیابی تهدید در بخش اطلاعات نظامی به‌روزرسانی شده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که به دنبال درگیری میان عربستان سعودی و انصارالله، تماس‌ها و رایزنی‌های امنیتی و دیپلماتیک میان ریاض و تل‌آویو با میانجیگری کاخ سفید افزایش یافته است.

همزمان منابع عبری از تشدید تحرکات تل‌آویو برای تشکیل ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان و با حمایت آمریکا خبر داده‌اند.

همچنین با افزایش نگرانی‌ها درباره تحولات منطقه‌ای، ارتش رژیم صهیونیستی نیز سطح آماده‌باش نیروهای خود را در جبهه‌های مختلف افزایش داده است.

در همین ارتباط، شبکه ۱۲ گزارش داد که ارتش این رژیم همزمان با فرارسیدن «یوم کیپور» (جشن مذهبی یهودیان) نیروهای بیشتری را در جبهه‌های شمالی، مرکزی و جنوبی مستقر کرده و آمادگی نیروی هوایی و دریایی نیز افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش‌ها، تقویت نیروها در جبهه جنوبی و مرزهای نوار غزه از محورهای اصلی این تدابیر بوده است و فرماندهی جنوب رژیم صهیونیستی تلاش دارد امکان واکنش سریع به تحولات امنیتی احتمالی را افزایش دهد.