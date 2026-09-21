کابل: حمله پاکستان به ۲ ولایت افغانستان حداقل ۳ کشته برجای گذاشت

جوان آنلاین: ذبیحالله مجاهد در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «شب گذشته، ارتش پاکستان در کنر و پکتیکا، مناطق غیرنظامی افغانستان را بمباران کرد.»
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به کشته شدن یک زن و ۲ مرد در استان کنر، افزود: ما این تجاوز و ظلم را محکوم کرده و آن را تکرار جنایات میدانیم.
سخنگوی سرپرست حکومت افغانستان در ادامه ادعا کرد که حلقه نظامی پاکستان به منظور منحرف کردن افکار از ناکامیهای امنیتی در داخل کشور خود، یک بار دیگر دست به چنین جنایتی زده است.
وی خاطرنشان کرد: افغانها به این تجاوز پاسخ مناسب خواهند داد.
این مقام افغانستانی همچنین درباره حمله هوایی به پکتیکا، اظهار داشت که در این استان، یک خانه و یک مغازه محلی مورد حمله هوایی قرار گرفته اما تلفات جانی ندلشته است.