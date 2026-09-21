وزیر کشور پاکستان عازم ایران شد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0633\u0646\u0627\u062a\u0648\u0631 \u0633\u06cc\u062f \u0645\u062d\u0633\u0646 \u0631\u0636\u0627 \u0646\u0642\u0648\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u0645\u0633\u0648\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0628\u0644\u0646\u062f\u067e\u0627\u06cc\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0644\u062d\u0638\u0627\u062a\u06cc \u0642\u0628\u0644 \u0639\u0627\u0632\u0645\u200c \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0631\u0646\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0628\u0639 \u062a\u0627\u06cc\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u062f\u0648\u062c\u0627\u0646\u0628\u0647 \u0648 \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062c\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0648 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06a9\u0631\u062f.\u00a0