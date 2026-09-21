تداوم حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به غزه

حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه ادامه دارد و بر اثر آن شماری از فلسطینیان زخمی شدند.

جوان آنلاین: در بحبوحه نقض مداوم توافق آتش‌بس توسط اشغالگران، یک زن و دو کودک در نقاط مختلف نوار غزه به شدت زخمی شدند. منابع محلی گزارش دادند که یک زن در نزدیکی جبالیا در شمال نوار غزه به دلیل تیراندازی نیروهای اسرائیلی به شدت زخمی شد. یک دختربچه نیز در غرب اردوگاه آوارگان «حلاوه» در جبالیا، مورد اصابت گلوله قرار گرفت.یک کودک در حمله پهپاد اسرائیلی در شرق اردوگاه پناهندگان البریج در مرکز نوار غزه زخمی شد.

در همین حال، قایق‌های جنگی اسرائیلی به سمت ماهیگیران فلسطینی در سواحل منطقه «الزهراء» در مرکز نوار غزه آتش گشودند. همزمان سازمان امداد و فوریت‌های پزشکی در نوار غزه اعلام کرد ۹ فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در شهر خان‌یونس و اردوگاه البریج زخمی شدند.بر اساس این گزارش، این افراد در خارج از مناطق تحت کنترل نظامیان رژیم صهیونیستی هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که در ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه، چند فلسطینی بر اثر تیراندازی خودروهای نظامی این رژیم در داخل و اطراف «شهر حمد» در شمال خان‌یونس زخمی شدند.

همزمان، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطق شمالی اردوگاه «البریج» در مرکز نوار غزه را گلوله‌باران کرد و تانک‌های این رژیم نیز به طور گسترده در این منطقه تیراندازی کردند.

بالگردهای رژیم صهیونیستی نیز مناطق شمالی اردوگاه البریج را هدف تیراندازی قرار دادند.