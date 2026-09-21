حشد الشعبی سوپاپ اطمینان راهبردی برای حفاظت از عراق است

نماینده پارلمان عراق ضمن تاکید بر نقش نیروهای بسیج مردمی عراق در ساختار دفاعی این کشور، گفت: حشد الشعبی یک سوپاپ اطمینان واقعی و راهبردی برای دولت عراق است و اثربخشی خود را در میدان به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از تشکیلات امنیتی و نظامی رسمی که از حاکمیت و دستاوردهای ملی محافظت می‌کند، ثابت کرده است.

جوان آنلاین: جاسم الموسوی نماینده پارلمان عراق با اشاره به اینکه حشد الشعبی ستون اساسی و ضروری ساختار دفاع عراق است، بر رد هرگونه تلاش برای تضعیف آن تأکید کرد.

الموسوی گفت: حشد الشعبی یک سوپاپ اطمینان واقعی و راهبردی برای دولت عراق است و اثربخشی خود را در میدان به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از تشکیلات امنیتی و نظامی رسمی که از حاکمیت و دستاوردهای ملی محافظت می‌کند، ثابت کرده است.

وی افزود: هرگونه تلاش برای به حاشیه راندن یا کاهش جایگاه و نادیده گرفتن فداکاری‌های نیروهای بسیج مردمی عراق غیرقابل قبول است و راه به جایی نمی برد.

او تصریح کرد: وظیفه ملی و قانونی ایجاب می کند که این نیروها تقویت شوند و از آن ها حمایت شود.

وی بر ضرورت مقابله با طرح هایی که با هدف تضعیف نقش نیروهای بسیج مردمی در داخل ساختار دفاعی عراق ارائه می شود، تاکید کرد.