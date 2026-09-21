نماینده پارلمان لبنان: تجاوزگری اسرائیل حد و مرزی ندارد/ باید در دفاع از وطن ایستادگی کرد

جوان آنلاین: «علی فیاض»، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با تاکید بر اینکه اکنون چارهای جز ایستادگی، دفاع از سرزمین، حاکمیت، آزادی و کشور خود نداریم،
گفت: مرحله کنونی ایجاب میکند که همه مسائل روشن و به دور از ابهام، سردرگمی و طفره رفتن باشد.
وی با اشاره به ماهیت و سابقه دشمن اسرائیلی در ارتکاب جنایت، قتل و تمایل به توسعهطلبی و حمایت آمریکاییها از آن، گفت: با اینهمه عملکرد مقامات لبنان، چه در مذاکرات و چه در داخل، خطرناک بوده است، زیرا نه تنها تسلیم نتایج ناشی از این تجاوزکاری دشمن شدهاند، بلکه مردم لبنان را در معرض کشتار و ویرانی رها کرده و با مقاومت به عنوان یک نهاد غیرقانونی رفتار میکنند.
فیاض افزود: مقامات به اشتباه گمان میکنند که در موضع قدرت قرار دارند. سیاستها و مواضع آنها ناشی از تسلیم مطلق در برابر آمریکا و همسویی با اسرائیل است. این دولت در راستای تضعیف و بیرون راندن ما از مراکز دولتی حرکت میکند.
وی ادامه داد: خطرناکترین جنبه این وضعیت تکیه بر اسرائیل برای تکمیل مأموریت حذف مقاومت است. دولتمردان لبنان نتوانسته تأثیرگذارترین واقعیت را که میتواند کل موازنه قدرت در لبنان و مناطق دیگر را از نو ترسیم کند. درک کنند. مقاومت ایران در مقابله با جنگ آمریکا و اسرائیل سراسر منطقه را در آستانه مرحله جدیدی قرار داده است و برجستهترین ویژگیهای این مرحله عبارتند از: شکست آمریکا، ناتوانی اسرائیل و پایداری ایران.
فیاض تصریح کرد: ما با منطقهای در حال تغییر روبرو هستیم که موازنه ها در آن از تنگه هرمز تا باب المندب و جنوب لبنان به هم پیوستهاند.
وی گفت: زمان آن رسیده است که این دولت از برداشتهای نادرست دست بردارد، منتظر انتخابات اسرائیل نماند و در سیاستهای خود بازنگری کند و در مورد وضعیت فعلی با مردم لبنان موضع روشن و شفافی داشته باشد. همچنین باید وحدت لبنان را در مقابله با اشغال و تجاوز اسرائیل در اولویت قرار دهد.