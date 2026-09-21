کد خبر: 1380645
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

حملات توپخانه‌ای و بمباران جنوب لبنان از سوی رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی رسانه‌های لبنانی از حمله توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان و همچنین وقوع چند انفجار در مناطق جنوبی این کشور خبر دادند.

جوان آنلاین: پایگاه خبری «العهد» گزارش داد که منطقه «علی الطاهر» در جنوب لبنان هدف حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

این رسانه همچنین گزارش داد که جنگنده های رژیم صهیونیستی، محله «الدیر» در شهرک «النبطیه الفوقا» را هدف قرار دادند.

رژیم صهیونیستی همزمان چندین شهرک «المنصوری» را بمباران کرد.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی دو شهرک «برعشیت» و «کونین» در جنوب لبنان را مورد هدف قرار داد.

پس از توافق آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳)، نیروهای این رژیم با وجود تعهد به خروج از جنوب لبنان، در چند نقطه از خاک این کشور باقی ماندند. حملات هوایی، عملیات نظامی و ایجاد مواضع و موانع در جنوب لبنان نیز از جمله مواردی است که سازمان ملل آن را نقض آتش‌بس، قطعنامه ۱۷۰۱ و حاکمیت لبنان دانسته است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسرائیل ، جنگ لبنان
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