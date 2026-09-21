عربستان تعرض به مسجدالاقصی را محکوم کرد

جوان آنلاین: در این بیانیه اشارهای به مسئول مشخصی نشده است و صرفا یورش به صحنهای مسجدالاقصی از سوی یک مسئول اسرائیلی و شهرکنشینان ذکر شده است.
ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه به همراه برخی از شهرکنشینان به این مکان مقدس تعرض کرد.
قبل از وی، نتانیاهو نیز به دیوار براق و زیر مسجدالاقصی رفت و مراسم به اصطلاح دینی به جای آورد.
ساعاتی پیش از این نیز وزارت امورخارجه کویت تأکید کرد که این کشور مخالف قاطع تمامی اقدامات تحریکآمیزی است که وضعیت قانونی و تاریخی موجود در قدس و اماکن مقدس آن را زیر پا می گذارد.
این وزارتخانه همچنین از جامعه جهانی خواست به مسئولیت خود برای توقف این نقضها عمل کنند.
وزارت امور خارجه کویت بار دیگر بر موضع ثابت و حمایتگرانه این کشور از مسئله فلسطین و حقوق مشروع مردم آن از جمله حق تشکیل کشور مستقل فلسطینی در مرزهای سال ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس شرقی تأکید کرد.
ساعاتی پیش نیز، استان قدس اعلام کرد که ۹۹۲ شهرک نشین از طریق دروازه مغربی و تحت حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی یورش بردند.