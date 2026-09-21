جوان آنلاین: جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، اعلام کرد که دولت این کشور در راستای اقدامات جدید برای همگرایی و مدیریت مهاجرت، قصد دارد پوشیدن برقع و نقاب را در مدارس ممنوع کرده و تعداد دانش‌آموزان خارجی را در هر کلاس محدود کند.

میلونی در جریان تجمع جوانان حزب راست‌گرای افراطی «برادران ایتالیا» اظهار داشت که به‌زودی طرحی در شورای وزیران ارائه خواهد شد تا «سقف قانونی برای تعداد دانش‌آموزان خارجی در هر کلاس» تعیین شود.

وی افزود که برای والدین دانش‌آموزان خارجی که در زمینه یادگیری زبان ایتالیایی با دشواری‌های جدی در روند همگرایی روبرو هستند، الزامات جدیدی اعمال خواهد شد. همچنین پوشیدن برقع و نقاب در مدارس ممنوع خواهد بود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع مهاجرت و همگرایی، یکی از محورهای اصلی مبارزات انتخاباتی پیش از انتخابات عمومی سال آینده در ایتالیا است؛ کشوری که در خط مقدم موج‌های مهاجرتی قرار دارد.

در حال حاضر هیچ قانون صریحی در ایتالیا برای ممنوعیت برقع در مدارس یا اماکن عمومی وجود ندارد. طبق آمارهای موسسه ملی آمار، دانش‌آموزان خارجی کمتر از ۱۲ درصد کل دانش‌آموزان ایتالیا را تشکیل می‌دهند و قانون فعلی اجازه حضور حداکثر ۳۰ درصدی آن‌ها را در هر کلاس می‌دهد.