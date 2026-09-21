جوان آنلاین: منابع یمنی به نقل از منابع مطلع گزارش دادند: بیش از ۷۰ درصد از کل مساحت استان تعز تحت کنترل نیروهای دولت صنعا درآمده است، در حالی که کمتر از ۳۰ درصد آن همچنان در دست عناصر مزدور عدن وابسته به عربستان سعودی قرار دارد.

منابع محلی اعلام کردند که نیروهای صنعا کنترل منطقه «التربة» در تعز را به دست گرفته و جاده اصلی ارتباطی میان دو استان تعز و عدن را قطع کرده‌اند.

حمله موشکی به مواضع مزدوران سعودی در عدن

در همین ارتباط، برخی منابع یمنی از حمله موشکی یمنی‌ها به یکی از مراکز نظامی وابسته به مزدوران سعودی در شهر عدن واقع در جنوب یمن خبر می دهند.