جوان آنلاین: آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان مکالمه تلفنی خود با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از وی خواسته حملات علیه پالایشگاه های نفت روسیه را متوقف کند.
بر اساس این گزارش، ترامپ بارها از زلنسکی خواست حملات علیه پالایشگاه های نفت روسیه را متوقف کند و کلمه گازوئیل بارها در این مکالمه تکرار شد.
آکسیوس مدعی شد که این حملات باعث افزایش قیمت جهانی گازوئیل شده است. این در حالی است که تجاوز آمریکا علیه ایران و اختلال در زنجیره انتقال انرژی از طریق تنگه هرمز باعث جهش قیمت سوخت در جهان شده است.
میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا رکورد جدیدی زده و از ۶.۴۸ دلار در هر گالن فراتر رفته است.