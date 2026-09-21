حسن فضل‌الله، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، ضمن دعوت به پایداری تأکید کرد که مقاومت به وصیت سید حسن نصرالله پایبند است و نابودی آن توهمی بیش نیست.

جوان آنلاین: حسن فضل‌ الله، نماینده پارلمان لبنان با اشاره به وضعیت کنونی لبنان و چالش‌های پیش‌رو، خطاب به مردم گفت: «صبر پیشه کنید و در کنار رهبری مقاومت ثابت‌قدم بمانید، چرا که پس از هر سختی، آسانی است و شرایط به همین منوال باقی نخواهد ماند.»

این نماینده لبنانی با تبیین اهداف دشمن افزود: «آمریکا و اسرائیل به دنبال محو تاریخ شکست‌های خود، تحمیل معادلات جدید در زمان حال و ترسیم آینده‌ای هستند که در آن هیچ سلاحی به روی آن‌ها بلند نشود.»

وی با رد ادعاهای مبنی بر اینکه حملات اخیر اسرائیل ناشی از «جبهه پشتیبانی» (جبهه جنوب لبنان) بوده، تاکید کرد که این اقدامات حاصل طمع‌ورزی‌ها و تدارکات اسرائیلی است که از سال‌ها پیش برای آن برنامه‌ریزی شده بود.

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، با بیان اینکه تهدیدات رژیم صهیونیستی تنها متوجه جنوب لبنان یا یک طایفه خاص نیست، بلکه کل کشور را هدف قرار داده است، تصریح کرد: «وضعیت منطقه‌ای ما بسیار مطلوب است و لبنان قطعاً از معادلات جدید تأثیر خواهد پذیرفت.»

فضل‌الله همچنین با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: «ایران نیازی به حمایت ما ندارد، بلکه این ما هستیم که امروز به ایران تکیه کرده‌ایم.»

وی در پایان با هشدار به دشمن صهیونیستی در خصوص توانمندی‌های نظامی مقاومت خاطرنشان کرد: «ما از قدرت و امکانات لازم برای اجرای عملیات‌ نظامی و هدف قرار دادن مواضع اسرائیل در سرتاسر خاک لبنان برخورداریم.»