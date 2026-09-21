واکنش مقتدی صدر به موعد خروج نظامیان آمریکایی از عراق

رئیس جریان صدر با اشاره به موعد خروج نظامیان آمریکایی از عراق آن را سرآغاز شکوفایی و پایان اشغالگری و فساد در این کشور دانست.

جوان آنلاین: مقتدی صدر رئیس جریان صدر عراق با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد: طرف آمریکایی باید با خواست و اراده ملی در عراق همسو باشد چرا که این موضوع به نفع عراق، آمریکا و تمام جهان است.

وی اضافه کرد: ما منتظر فرا رسیدن موعد خروج نظامیان آمریکایی و ائتلاف بین المللی از عراق در تاریخ ۳۰ سپتامبر هستیم و امید داریم که این خروج آغازی برای مداخلات خارجی در امور داخلی عراق و خدشه وارد کردن به حاکمیت و استقلال این کشور نباشد.

صدر تاکید کرد: سیاستمداران عراقی دیگر نباید درخواست اشتباه خود را مبنی بر مداخله آمریکا تکرار کنند. عراق می تواند با استفاده از نیروهای امنیتی قهرمانش به ویژه گارد مرزی و نیروی هوایی به دور از درگیری های داخلی نژادی و طایفه ای از خود دفاع کند.

وی بیان کرد: ملت عراق در این خصوص هوشیار بوده و در برابر هر مداخله خارجی متحد است. این تاریخ آغاز شکوفایی عراق و پایان تمام فساد، ظلم، دیکتاتوری، اشغالگری و تروریسم خواهد بود.