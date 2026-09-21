در سایه تشدید تنش ها میان کابل و اسلام آباد، گزارش های رسانه ای حاکی از حملات هوایی پاکستان علیه افغانستان است.

جوان آنلاین: در جریان حملات هوایی بامداد امروز دوشنبه پاکستان علیه ولایت کونر واقع در شرق افغانستان دست کم سه تن کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.

منابع آگاه اعلام کردند که این حملات هوایی ساعت سه بامداد به وقت محلی علیه یک خانه در منطقه باتان واقع در نورغل انجام شد.

حملات دیگری نیز علیه منطقه برمل در ولایت مرزی پکتیکا صورت گرفت.

ارتش پاکستان نیز روز یکشنبه اعلام کرد که شش تن از نظامیان این کشور در جریان تشدید تنش ها در شمال غرب کشور نزدیک مرزهای مشترک با افغانستان کشته شدند.

این حملات در سایه افزایش تنش ها میان دو کشور صورت می گیرد؛ پیشتر اسلام آباد، مقامات افغانستان را به پناه دادن به عناصر جنبش طالبان پاکستان برای انجام حملات علیه این کشور متهم کرده بود. طالبان افغانستان نیز این اتهامات را رد کرده است.