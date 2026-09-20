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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

تحقیقات کنگره آمریکا درباره انتقال مرموز قطعات محرمانه اف-۳۵ به هنگ کنگ

20 گزارش یک رسانه آمریکایی از تحقیقات کنگره این کشور درباره انتقال غیرمنتظره محموله‌ای از قطعات حساس جنگنده اف-۳۵ به هنگ‌کنگ خبر می‌دهد؛ حادثه‌ای که نگرانی‌ها در واشنگتن درباره احتمال دستیابی چین به فناوری‌های محرمانه این جنگنده را برانگیخته است.

جوان آنلاین: طبق گزارش یک رسانه آمریکایی محموله‌ای از قطعات محرمانه جنگنده اف-۳۵ که از استرالیا برای تعمیرات به آمریکا ارسال می‌شد، در میانه مسیر عبور از اقیانوس آرام تغییر مسیر داده و به هنگ‌کنگ منتقل شده است. پنتاگون نیز تأیید کرده که برخی از این قطعات مفقود شده‌اند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش نشریه پالتیکو، این قطعات توسط یک واسطه برای شرکت لاکهید مارتین، سازنده جنگنده اف-۳۵، حمل می‌شدند، اما در نهایت سر از هنگ‌کنگ درآورده‌اند. پالتیکو نوشته هنوز روشن نیست چرا مسیر این محموله تغییر کرده و هم‌اکنون در اختیار چه کسی قرار گرفته است.

این حادثه موجب شده است که جلسات تشریحی مستمری برای اعضای کنگره که در کمیته‌های کلیدی امنیت ملی فعالیت می‌کنند، برگزار شود.

به نوشته پالتیکو، مقامات وزارت امور خارجه و پنتاگون از خردادماه شروع به ارائه توضیحات به این کارکنان کنگره کرده‌اند و انتظار می‌رود جلسات ارائه بیشتری نیز انجام شود.

بر پایه این گزارش، در میان محتویات این محموله یک سایبان جنگنده اف-۳۵ وجود داشته که کابین خلبان را می‌پوشاند و حاوی فناوری رادارگریزی است که تنها در اختیار آمریکا و متحدانش قرار دارد. به ادعای پالتیکو، در صورت دستیابی رقیب به این قطعات، امکان مطالعه و مهندسی معکوس آنها وجود دارد.

دفتر برنامه مشترک اف-۳۵ پنتاگون اعلام کرد که از «مشکل مربوط به محموله‌ای از قطعات غیرقابل استفاده جنگنده اف-۳۵ لایتنینگ ۲» مطلع است. این دفتر افزود که با مقامات آمریکایی و شرکای صنعتی «برای بازیابی این قطعات، تحقیق درباره حادثه و اتخاذ تدابیر حفاظتی برای جلوگیری از تکرار آن» همکاری می‌کند.

پالتیکو با اشاره به اینکه هنگ کنگ یک منطقه ویژه اداری چین است، می‌نویسد که این تغییر مسیر، تجهیزات مذکور را بالقوه در حوزه نفوذ پکن قرار داده است.

این گزارش همچنین مدعی است که چین پیش‌تر نیز فعالیت‌های جاسوسی علیه برنامه‌های محرمانه پنتاگون، از جمله اف-۳۵، انجام داده است.

پالتیکو از قول جی. جی. گرتلر، عضو پیشین کارکنان کمیته نیرو‌های مسلح مجلس نمایندگان آمریکا نقل می‌کند: «پنهان نیست که چین به‌طور تهاجمی در پی دستیابی به داده‌های اف-۳۵ از طریق جاسوسی الکترونیکی و دیگر روش‌ها بوده است.» وی افزوده است: «اما حتی اگر آنها پیش‌تر مشخصات یا داده‌های دیگری درباره این قطعه را داشته باشند، در اختیار داشتن یک نمونه واقعی می‌تواند اطلاعات بیشتری در اختیارشان بگذارد و آنچه پیش‌تر آموخته‌اند را تأیید یا اصلاح کند.»

برچسب ها: آمریکا ، هنگ کنگ ، جنگنده اف 35
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