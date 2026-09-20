جوان آنلاین: منابع خبری از تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در قدس اشغالی خبر دادند.

به گزارش تسنیم، به گفته این منابع، نظامیان صهیونیست با اجرای طرح‌های محدودکننده، تردد خودرو‌ها را در تمامی محلات عرب‌نشین شهر قدس اشغالی مختل کردند.

اشغالگران به بهانه برگزاری مراسم موسوم به «عید غفران»، (عید کیپور) مسیر‌های اصلی و خیابان‌های منتهی به محلات فلسطینی‌نشین را به روی خودرو‌ها بسته‌اند.

این اقدامات محدودکننده، عبور و مرور ساکنان فلسطینی را با چالش جدی مواجه کرده و عملاً محلات آنها را در محاصره قرار داده است.