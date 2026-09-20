درخواست گوترش برای اصلاح نظام مالی جهانی و کرسی دائم شورای امنیت برای آفریقا

دبیرکل سازمان ملل با انتقاد از ساختار نظام مالی بین‌المللی که به گفته او «توسط ثروتمندان و برای ثروتمندان» ساخته شده خواستار اصلاحات گسترده در نهاد‌های حکمرانی جهانی و اعطای کرسی دائم شورای امنیت به قاره آفریقا شد.

جوان آنلاین: آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، امروز یکشنبه در سخنرانی در نشست «آفریقای متوقف‌نشدنی ۲۰۲۶» که در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، گفت: «ما باید معماری مالی بین‌المللی را که ثروتمندان برای ثروتمندان ایجاد کرده‌اند، اصلاح کنیم و آن را هر چه بیشتر نماینده نیاز‌های کشور‌های در حال توسعه، به‌ویژه در آفریقا، بسازیم.»

دبیرکل سازمان ملل با تاکید بر اینکه قاره آفریقا «قربانی دوگانه استعمار» بوده افزود: تحت سلطه قرار دادن این قاره در طی تاریخ مانع از آن شده که کشور‌های آفریقایی هنگام تأسیس نهاد‌های بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم، جایگاهی در میز تصمیم‌گیری داشته باشند.

گوترش اضافه کرد شورای امنیت سازمان ملل و نهاد‌های مالی بین‌المللی، حضور جمعیتی و منافع آفریقا را بازتاب نمی‌دهند و این قاره باید کرسی‌های دائم برای مشارکت مستقیم در تصمیم‌گیری جهانی دریافت کند.

گوترش در ادامه با اشاره به تحول اقتصادی گفت که بازار‌های جهانی در حال گذار ساختاری بنیادینی از «تجارت در آفریقا» به «تجارت با آفریقا» هستند.

به گفته وی، علی‌رغم اخلال‌های جهانی ناشی از جنگ‌ها در اوکراین و غرب آسیا، اقتصاد آفریقا سال گذشته ۴.۴ درصد رشد کرد و تجارت تحت توافقنامه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا در مسیر رسیدن به ۲۳۰ میلیارد دلار در سال جاری است که این فرصتی برای حفظ ارزش اقتصادی در داخل قاره به‌جای اتکا به صادرات مواد خام محسوب می‌شود.

گوترش به پیشرفت‌های قابل توجه در انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری دیجیتال در این قاره اشاره کرد و از جمله به تولید بیش از ۹۰ درصد برق کنیا از منابع تجدیدپذیر، پیشرفت مراکش در طرح کابل برق زیردریایی به اروپا، رقابت بین‌المللی تونس در هوش مصنوعی و توسعه لجستیک پهپادی در رواندا اشاره کرد و نسبت به بهره‌کشی مستمر از منابع طبیعی در بحبوحه تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی هشدار داد.

دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان کرد: «ما باید تضمین کنیم که منابع طبیعی گسترده آفریقا، به‌ویژه مواد معدنی حیاتی، ارزش افزوده محلی و مشاغل شایسته ایجاد کنند، نه اینکه صرفاً به خارج فرستاده شوند.»