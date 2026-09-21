نبرد سخت هندبال  با بحرین

جوان آنلاین: در ادامه بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ در ناگویا، ورزشکاران کشورمان صبح امروز در هفت رشته به مصاف حریفان خود می‌روند. بدون تردید مهم‌ترین رقابت امروز دیدار تیم ملی هندبال کشورمان مقابل تیم قدرتمند بحرین است.

ملی‌پوشان هندبال ایران در بازی اول در حالی که می‌توانستند برنده از میدان خارج شوند، مغلوب تجربه و حرفه‌ای‌گری کویت شدند و حالا در دومین بازی باید مقابل یکی دیگر از قدرت‌های هندبال آسیا، یعنی بحرین قرار بگیرند. دیداری که هرچند کسب پیروزی و برتری در آن بسیار مشکل است، اما نباید ناامید هم بود. در جریان بازی اول تیم ملی مقابل کویت، ملی‌پوشان کشورمان در حالی که از حریف پیش بودند اسیر حاشیه‌سازی‌های آنها و برخی ناداوری‌ها شدند. این مسئله حتی مورد توجه سرمربی ایران هم قرار گرفت، اما کار از کار گذشته بود: «متأسفانه تعدادی از بازیکنان در نیمه دوم تمرکز خود را از دست دادند و وارد بحث با داور شدند، در حالی که می‌دانستند با اعتراض کردن چیزی تغییر نمی‌کند. حتی اگر داور تصمیمی برخلاف نظر ما بگیرد، بازیکن باید تمرکز خود را روی بازی بگذارد. صحبت و بحث زیاد با داور باعث شد تمرکز بازیکنان از بین برود و در نهایت این موضوع روی نتیجه مسابقه تأثیر گذاشت.»

در بازی امروز هم حتماً بحرینی‌ها برنامه‌های زیادی برای به حاشیه کشاندن بازیکنان ایران دارند. موضوعی که باید مورد توجه بازیکنان و کادر فنی تیم ملی قرار گیرد تا اسیر این برنامه رقیب نشوند و تنها روی بازی خود متمرکز باشند تا بتوانند با بهترین نتیجه ممکن از میدان خارج شوند.

نناد کلاییچ، سرمربی کروات تیم ملی امیدوار است شاگردانش بتوانند با حضور در مرحله ضربدری رقابت‌ها به مراحل بالاتر صعود کنند. او بعد از اولین بازی ایران گفت: «این فقط بازی اول ما بود و هنوز چند مسابقه دیگر پیش‌رو داریم. مهم‌ترین بازی ما در مرحله ضربدری خواهد بود و در آن مرحله می‌توانیم مقابل قطر یا ژاپن قرار بگیریم و برای پیروزی برابر این تیم‌ها تلاش کنیم.»

تیم ملی هندبال کشورمان در گروهی سخت با کویت، کره جنوبی، بحرین و قزاقستان قرار دارد. هندبالیست‌های ایران امیدوارند که بتوانند با غلبه بر قزاقستان خود را به مرحله حذفی برسانند تا شانس صعود به مراحل بالاتر را داشته باشند. صبح امروز ورزشکاران کشورمان در والیبال ساحلی، بوکس، بسکتبال سه نفره بانوان، تنیس روی میز دوبل بانوان و بدمینتون هم به مصاف رقبای

خود می‌روند.

اما بامداد فردا و از ساعت ۳:۳۰ به وقت ایران، ورزشکاران کشورمان در رشته‌های ووشو، دوچرخه‌سواری، بدمینتون، تیراندازی تپانچه بادی، تنیس روی میز، کاراته، شنا، ژیمناستیک، بسکتبال سه نفره مردان و شمشیربازی به مصاف رقبای خود خواهند رفت.