شکار برنز روی دیوار چین

جوان آنلاین: نخستین روز از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی – ناگویا ۲۰۲۶ با درخشش تیم ملی بسکتبال به پایان رسید و آسمانخراش‌ها با شایستگی روی سکوی سوم قاره کهن ایستادند. در حالی که دیگر نمایندگان ما به سکو نرسیدند، شاگردان سوتیریس مانولوپولوس دیوار چین را شکستند و برنز ناگویا را به گردن آویختند.

بازی متفاوت

تیم ملی بسکتبال که با هدف جبران ناکامی بازی‌های هانگژو به ناگویا آمده بود، سرانجام با مدال برنز به کارش پایان داد. بسکتبالیست‌های ایران با هدایت سرمربی یونانی بعد از باخت به قطر و دو پیروزی برابر اردن و چین‌تایپه و شکست بحرین، در مصاف با کره‌جنوبی ناامیدکننده ظاهر شدند، ولی در جدال رده‌بندی قدرت واقعی خود را به نمایش گذاشتند و با یک بازی متفاوت ثابت کردند ایران هنوز یکی از بهترین‌های بسکتبال آسیاست. برخلاف بازی با کره، پرتاب‌های سه امتیازی بار‌ها به کمک‌مان آمد و راه فرار چینی‌ها را بست. این برد شیرین در شرایطی به دست آمد که چینی‌ها نیمه اول را با برتری به پایان رسانده بودند. هرچند همه بازیکنان ما در دیدار رده‌بندی خوب بودند، اما متین آقاجانپور با ۲۱ امتیاز و پیتر گریگوریان با ۱۵ امتیاز بهترین عملکرد را ثبت کردند.

نیمه طوفانی

ملی‌پوشان ایران اهمیت دیدار رده‌بندی و کسب اولین مدال کاروان کشورمان را می‌دانستند، به همین خاطر بازی مقابل چین را پرفشار و هجومی شروع کردند. حملات موفق ما در همان ابتدای کار باعث شد از چین پیش بیفتیم، اما این برتری خیلی طول نکشید و پس از تساوی ۸ – ۸، این چینی‌ها بودند که تعداد حملات خود را افزایش دادند و توپ و میدان را در اختیار گرفتند. افزایش تعداد اشتباهات بازیکنان ایران برتری ۱۷ بر ۱۲ را در کوارتر اول رقم زد. شاگردان مانولوپولوس کوارتر دوم را با هدف جبران اختلاف امتیاز شروع کردند. پرتاب‌های سه امتیازی موفق مبین شیخی و متین آقاجانپور جانی دوباره به تیم کشورمان داد و حتی برتری ۲۳ بر ۲۲ ثبت شد، ولی چین خیلی زود به خودش آمد و نبض بازی را به دست گرفت. اگرچه تا آخرین لحظات بازیکنان ما برای به تساوی کشیدن بازی جنگیدند، ولی در نهایت تیم ایران با شکست ۳۱ بر ۲۹ در نیمه اول به رختکن رفت.

شروع طوفانی نیمه دوم ورق را به سود ایران برگرداند. حملات پی‌درپی، کاهش اشتباهات و استفاده از موقعیت‌ها رمز برتری ما در کوارتر سوم بود و عملکرد درخشان بازیکنان شرایط را به سود ما تغییر داد. دو پرتاب سه امتیازی موفق روحیه تیم را بالا برد و علاوه بر پیش افتادن از حریف، چینی‌ها را وادار به اشتباه کرد. به خوبی مشخص بود که در تاکتیک‌های تیم ما، تأکید زیادی روی دفاع منسجم شده و در این کوارتر بازیکنان چینی با دفاع محکم ایران مواجه شدند. بعد از ثبت امتیاز ۵۵ بر ۴۶ به سود ما، برتری ایران در کوارتر پایانی نیز حفظ شد و بازیکنان ما نه تنها کوتاه نیامدند، بلکه با انگیزه بیشتر برای تصاحب مدال برنز آسیا جنگیدند. پرتاب‌های سه امتیازی آرمان زنگنه و متین آقاجانپور، اختلاف امتیاز را بیشتر کرد. البته چینی‌ها هم هرچه در توان داشتند، گذاشتند تا امتیاز‌های از دست رفته را جبران کنند. کاهش اختلاف به یک امتیاز نگرانمان کرد و خوشبختانه پرتاب سه امتیازی آقاجانپور به تیم روحیه داد. کش و قوس دو تیم ادامه یافت و در دقایق پایانی تیم ما فاصله‌اش را با چین حفظ کرد تا پیروزی ۷۹ بر ۷۰ به ثبت برسد و نخستین مدال کاروان ایران به دست بیاید.

خوشحال‌ترین مربی

سوتیریس مانولوپولوس دیروز خوشحال‌ترین مربی بسکتبال جهان بود. سرمربی تیم ملی به‌رغم شرایط جنگی کشورمان هرگز از مسئولیتش شانه خالی نکرد و مزد تلاش‌هایش را با برنز آسیا گرفت. سرمربی تیم ملی ایران بعد از کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی با اشاره به اینکه تیم چین بازی قابل توجهی را ارائه داد، گفت: «تصور می‌کردیم چین بتواند به مدال طلا دست پیدا کند. خوشحالم که توانستیم در یک بازی سخت آنها را شکست دهیم.»

وی ادامه داد: «من به بازیکنانم افتخار می‌کنم. ما مقابل کره بازی بدی داشتیم. آنها تیم خوبی هستند و ما را مجبور کردند بازی بدی ارائه کنیم. آن شکست ناامیدی بزرگی بود، اما می‌دانستم تیم من هرگز تسلیم نمی‌شود. این موضوع فقط به این دلیل نیست که من مربی آنها هستم؛ آنها تابستان گذشته در کاپ آسیا هم در شرایط مشابه تسلیم نشدند. ما باید در این رقابت‌ها نیز همین کار را تکرار و بازی مقابل کره را فراموش می‌کردیم. تنها راه‌حل ما این بود که با تمام توان در بازی امروز به میدان برویم. اکثر بازیکنان همین‌گونه بازی کردند و توانستیم به پیروزی برسیم. به بازیکنانم افتخار می‌کنم.»

او درباره روند تغییر نسل در تیم ملی ایران نیز گفت: «من ۴۵ سال است که در بسکتبال حضور دارم و قبلاً این فرایند را در یونان تجربه کرده‌ام. تغییر نسل و کسب نتیجه به صورت همزمان، کار دشواری است و شاید در گذشته کمتر چنین اتفاقی رخ داده باشد. پس از دو سال و نیم، ما در کاپ آسیا و بازی‌های آسیایی به مقام سوم رسیدیم. این کار آسانی نیست که همزمان با تغییر نسل، نتیجه هم کسب کنید. بازیکنانم لیاقت زیادی دارند.»

سربلندی برابر مردم

دو ملی‌پوش باتجربه ایران از اینکه دست خالی به کشور بازنمی‌گردند ابراز خوشحالی کردند. آرمان زنگنه گفت: «یک ماه و نیم از خانواده‌هایمان دور هستیم. خدا را شکر توانستیم مدال بگیریم و دست خالی برنگردیم.» محمد جمشیدی هم بازی با چین را بازی مرگ و زندگی خواند: «بعد از اینکه بیشتر از یک ماه خارج از ایران بودیم، می‌خواستیم با مدال به کشور برگردیم. امیدوارم مردم با این مدال برنز که اولین مدال کاروان ایران در این بازی‌ها بود، خوشحال شده باشند.»