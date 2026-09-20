جوان آنلاین: در آستانه اعیاد یهودی، هزاران صهیونیست با حضور نتانیاهو در کنار دیوار ندبه در بخش غربی مسجدالاقصی تجمع کرده و آیینهای تلمودی خود را به جا آوردند. حماس این اقدام را تحریکآمیز و خطرناک توصیف کرد و خواستار بسیج عمومی برای دفاع از قدس شد. همزمان، در نقطهای دیگر، جوانان فلسطینی در واکنش به این تحولات با انجام یک عملیات استشهادی یک صهیونیست را کشته و چند نفر دیگر را زخمی کردند؛ عملیاتی که ترس و وحشت صهیونیستها را در پی داشته است.
در حالی که جامعه بینالمللی و گروههای فلسطینی، یورشهای مکرر اسرائیلیها به صحنهای مسجدالاقصی را محکوم میکنند، کابینه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل همچنان به اقدامات خود در قدس اشغالی ادامه میدهد. نتانیاهو بامداد یکشنبه ویدئوها و تصاویری را از طریق حساب رسمی خود در اینستاگرام منتشر کرد که مشارکت او در هتک حرمت مسجدالاقصی را به همراه حدود ۱۰۰ هزار صهیونیست ثبت کرده است. او در این مراسم با تدابیر امنیتی شدید و از پشت شیشه ضدگلوله ظاهر شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، نتانیاهو همچنین به همراه همسرش به یکی از تونلهای حفاری شده زیر دیوار براق رفت و بار دیگر ادعاهای موهوم خود مبنی بر تملک مسجدالاقصی را تکرار کرد. همزمان با این اقدامات، شبکههای اجتماعی تصاویری از یورش هزاران شهرکنشین به محوطه دیوار براق، واقع در غرب مسجدالاقصی، برای ادای مراسم تلمودی را دست به دست کردند. همزمان، در ادامه تعرضات صهیونیستها به مقدسات اسلامی، نزدیک به ۵۷۰ شهرکنشین دیروز به صحنهای مسجدالاقصی تعرض کردند و در آنجا مراسم تلمودی به جا آوردند. این تعرض درحالی انجام شد که نظامیان اشغالگر تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف مسجدالاقصی و دروازههای آن مستقر کرده و ورود فلسطینیان به این مکان مقدس را محدود کرده بودند.
این اقدامات خشم گروههای فلسطینی را برانگیخته است. جنبش حماس در واکنش به تداوم تعرضات مقامات رژیم صهیونیستی به مقدسات اسلامی اعلام کرد که ورود نتانیاهو به تونلها و حفاریهای زیر مسجدالاقصی و دیوار براق، تعرضی صریح به هویت و جایگاه مسجدالاقصی است. به گزارش الجزیره، حماس تأکید کرد که حفاریها، اقدامات تحریکآمیز و آیینهای اجرا شده رژیم صهیونیستی هرگز نخواهد توانست هویت مسجدالاقصی را تغییر داده یا نشانههای اسلامی آن را محو کند. در بیانیه حماس آمده است: «تلاشهای اشغالگران برای تحمیل واقعیتهای جدید در قدس و مسجدالاقصی، هیچ حق قانونی یا شرعی برای آنها در مقدسات ما ایجاد نخواهد کرد». این جنبش همچنین در فراخوانی فوری از ملت فلسطین خواست با حضور گسترده و مستمر، برای دفاع از قدس و مسجدالاقصی در صحنهای این مکان مقدس حاضر شوند.
عملیات استشهادی در کرانه باختری
از آنجا که فلسطینیها نسبت به عواقب ماجراجویی صهیونیستها هشدار دادهاند، دیروز همزمان با تعرض به اماکن مقدس اسلامی، رسانههای محلی فلسطینی از وقوع عملیات تیراندازی در نزدیکی شهرک «حلمیش» در غرب رامالله در کرانه باختری خبر دادند. بر اساس گزارشهای اولیه، در این عملیات یک شهرکنشین صهیونیست به هلاکت رسید و چند نفر دیگر زخمی شدند. رسانههای فلسطینی با انتشار تصاویری از وحشت صهیونیستها و استقرار گسترده اشغالگران در اطراف محل عملیات تیراندازی در غرب رامالله گزارش میدهند. محافل امنیتی اسرائیل نسبت به عملیات دیگر در این منطقه به دلیل اینکه مجری این عملیات توانسته با موفقیت از محل این حادثه خارج شود به شدت نگرانند. نتانیاهو در واکنش به این عملیات دستور تدابیر امنیتی و تشدید حملات و بازداشت مبارزان فلسطینی را صادر کرد. حماس، این عملیات را که به دست یکی از فلسطینیان انجام شد، تبریک گفت و آن را پاسخی عملی به اظهارات، تعرض و اقدامات نمایشی و تحریکآمیز جنایتکار جنگی نتانیاهو در تونلهای زیر مسجدالاقصی دانست.