جوان آنلاین: در حالی که عربستان به دلیل عدم همراهی شرکای خود و شکست‌های پی‌درپی مزدورانش در یمن، ابتکار عمل میدانی را در برابر انصارالله از دست داده، این روز‌ها دامنه حملات یمنی‌ها به پایتخت عربستان نیز کشیده شده است. در همین چارچوب، دیروز یمنی‌ها با چندین موشک و پهپاد ریاض و ینبع را مورد هدف قرار دادند که هر دوی آنها موفقیت‌آمیز بود. هم‌زمان، مقامات صنعا هشدار دادند که در برابر هرگونه تجاوز، پاسخی قاطع خواهند داد و بر اساس قاعده «تنش در برابر تنش» ممکن است دامنه حملات را به گونه‌ای گسترش دهند که فرودگاه‌های عربستان را به تعطیلی بکشاند. صنعا همچنین تأکید کرده که اتکا به حمایت امریکا و اسرائیل نیز نمی‌تواند عربستان را از پیامد‌های اقداماتش مصون نگه دارد.

به گزارش «جوان»، هرچه جنگ عربستان علیه یمن طولانی‌تر می‌شود، انصارالله نیز دامنه عملیات خود را در واکنش به این حملات، به عمق خاک عربستان گسترش می‌دهد. اگر تا چند هفته پیش مناطق جنوبی عربستان در تیررس حملات موشکی و پهپادی انصارالله قرار داشتند، اکنون دامنه این حملات به ریاض و مناطق فراتر از آن رسیده و پایتخت عربستان به کانون اصلی حملات تبدیل شده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن بامداد یک‌شنبه از اجرای دو عملیات نظامی کیفی با هدف قرار دادن اهداف حساس در ریاض و تأسیسات آرامکو در ینبع خبر داد. سرتیپ «یحیی سریع» با اعلام این خبر گفت که نیرو‌های مسلح یمن، این دو عملیات را با استفاده از تعداد زیادی موشک بالستیک و کروز و پهپاد انجام دادند. به گزارش المسیره، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن با بیان اینکه این دو عملیات موفقیت‌آمیز بود و منجر به آتش‌سوزی‌های گسترده در مکان‌های مورد نظر شده است، افزود: «این عملیات‌ها پاسخی به تهمت بزرگی است که یمن، سرزمین ایمان و خرد را به هدف قرار دادن مکه متهم می‌کند و برای یاری مکه در برابر اهانت قارون زمان، شاخ شیطان نجدی سعودی به آن صورت گرفت.»

هم‌زمان، ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف سعودی مدعی شد: پدافند هوایی این ائتلاف یک موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی نیرو‌های انصارالله به سمت شهر ریاض را رهگیری و منهدم کرده است. وی همچنین مدعی شد: پدافند هوایی تلاش‌های نیرو‌های انصارالله برای هدف قرار دادن غیرنظامیان در بیش، طائف، فرسان و ینبع را ناکام گذاشته است. سخنگوی ائتلاف در ادامه اشاره کرد: نیرو‌های انصارالله تلاش‌های خود برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی در پایتخت عربستان را افزایش داده‌اند.

این ادعا‌ها در حالی مطرح می‌شود که به گفته مقامات یمنی، حملات انصارالله صرفاً زیرساخت‌ها و اهداف نظامی در عربستان را هدف قرار می‌دهد. حتی ادعای هدف قرار دادن غیرنظامیان و حمله به مکه مکرمه بخشی از تبلیغات سعودی برای تحریک افکار عمومی جهان اسلام علیه صنعا است. در این چارچوب، «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی انصارالله دیروز اعلام کرد که موشک‌های یمن به طور دقیق به اهداف خود اصابت می‌کنند و هیچ آسیبی به غیرنظامیان نمی‌زنند. الاسد در گفت‌و‌گو با شبکه «العهد» تأکید کرد که عملیات نظامی این کشور علیه عربستان، پاسخی به حملات هوایی متعددی است که ریاض به طور مداوم علیه مردم یمن انجام می‌دهد. این مقام صنعا خاطرنشان کرد: «در واقع این سامانه‌های موشکی پاتریوت و سیستم‌های پدافند هوایی عربستان هستند که غیرنظامیان را تهدید می‌کنند.»

هشدار صنعا به ریاض

با توجه به اینکه گزارش‌هایی مبنی بر حملات جدید عربستان به خاک یمن منتشر می‌شود، مقامات انصارالله نسبت به عواقب این تحرکات هشدار می‌دهند. محمد مفتاح، نخست‌وزیر موقت دولت صنعا دیروز در این باره با تأکید بر اینکه صنعا در برابر هیچ تجاوزی دست‌بسته نخواهد نشست، تأکید کرد که یمن «به هر قدرتی که به تجاوز به آن بیندیشد، پاسخ خواهد داد». مفتاح با اشاره به معادله «تنش در برابر تنش» تصریح کرد «محاصره اعمال‌شده از سوی عربستان علیه یمن ممکن است با بستن فرودگاه‌های این کشور پاسخ داده شود.»

حملات اخیر انصارالله در روز‌های گذشته بر فرودگاه‌های عربستان متمرکز بوده است. تازه‌ترین نمونه آن، حمله به فرودگاه ملک خالد در ریاض بود که روز شنبه هدف قرار گرفت و فعالیت‌های پروازی در پایتخت برای ساعاتی با اختلال مواجه شد. این تحولات نشان می‌دهد که انصارالله توان هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی عربستان را دارد و در صورت تشدید درگیری‌ها، می‌تواند فشار بیشتری بر این کشور وارد کند. بنابراین، تعطیلی فرودگاه‌های عربستان هم‌زمان با «محاصره دریایی» و اختلال در دو مسیر مهم حمل‌ونقل هوایی و دریایی می‌تواند پیامد‌های اقتصادی قابل‌توجهی برای عربستان به همراه داشته باشد.

سخنان مفتاح برای پاسخ به هرگونه تجاوز در واکنش به اظهارات و تهدیدات منتشر شده در برخی رسانه‌ها از سوی کشور‌هایی است که احتمال دارد در سایه تحولات اخیر، در تجاوز علیه یمن دخالت کنند. محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله در ارتباط با تحرکات سعودی‌ها و شرکایش تأکید کرد: «رژیم جنایتکار سعودی بعد از ناتوانی مقابل یمن برای درخواست حمایت و کمک دست به دامن امریکا و رژیم صهیونیستی شده است، اما هیچ یک از این‌ها سودی برای آن ندارد.» محمد الفرح گفت که بزرگی ائتلاف‌ها و توانایی‌های مادی آنها به این معنی نیست که بتوانند به اهداف خود برسند و بر نتایج وقایع، کنترل کامل داشته باشند. نتایج نبرد‌ها کاملاً تابع امیال قدرت‌های سیاسی و نظامی نیستند و روند وقایع ممکن است نتایجی متفاوت از محاسبات طرفین درگیر به بار آورد.