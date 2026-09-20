جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی وبیناری امروز ( یکشنبه ۲۹ شهریور) و در ادامه بررسی جزئیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، ماده ۱۰ را تصویب کردند و ماده ۱۱ مراعا ماند.
به گزارش ایسنا، طبق مصوبه مجلس در ماده ۱۰، وزارت کشور مکلف است سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف ۳ ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، راهاندازی نموده و دسترسی کامل و برخط موردنیاز دستگاههای امنیتی مسئول در این قانون را فراهم کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است هماهنگیها و پشتیبانی فنی لازم را برای راهاندازی و بهرهبرداری از سامانه انجام دهد. منابع مورد نیاز برای اجرای این حکم در قانون بودجه سالانه پیش بینی میگردد.
ماده ۱۱ این طرح نیز تا زمان تعیین تکلیف شدن مواد ۳ و ۴ آن مراعا ماند.