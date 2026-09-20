ارجاع چند ماده طرح مقابله با نفوذ به کمیسیون امنیت ملی مجلس

مواد مربوط به تعیین جرائم مربوط به ثبت اطلاعات در «سامانه نظارت بر ارتباطات خارجی»، برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی مجلس اراجاع شد.

جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی وبیناری امروز ( یکشنبه ۲۹ شهریور) و در ادامه بررسی جزئیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مواد ۱۲ تا ۱۶ این طرح درباره جرائم مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه بر خط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را بررسی کردند.

به گزارش مهر، با نظر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، جرائم مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه توضیح داد: قوه قضائیه در نامه ای به مجلس اعلام کرده که نظر قوه قضائیه درباره مواد مرتبط با این طرح اخذ نشده است، لذا با توجه به ابهامات قوه قضائیه، مواد ۱۲ تا ۱۶ این طرح مربوط به جرائم برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع می‌شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: لازم است اجماع کلی میان قوای سه‌گانه برای مقابله با نفود وجود داشته باشد، البته حرف آخر را مجلس می‌زند.