کد خبر: 1380472
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۹
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حاجی بابایی: امیدواریم سال تحصیلی جدید، سال افتخارات علمی باشد

حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدواریم که امسال، سال افتخارات و تولید علم باشد و سالی باشد که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران با پیروزی قاطع ملت ایران به پایان برسد.

جوان آنلاین: حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور) مجلس شورای اسلامی که ریاست بخشی از جلسه را بر عهده داشت، اظهار کرد: فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به ملت بزرگ ایران و خانواده عزیز شهدا، رزمندگان و ایثارگران تبریک عرض می‌کنم.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها، آغاز نشاط و زندگی جدید برای ملت بزرگ ایران در فصل پاییز خواهد بود که به همه دانش‌آموزان، فرهنگیان، دانشجویان و حوزه‌های علمیه تبریک عرض می‌کنم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدواریم که امسال، سال افتخارات و تولید علم باشد و سالی باشد که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران با پیروزی قاطع ملت ایران به پایان برسد.

برچسب ها: حمیدرضا حاجی بابایی ، سال تحصیلی جدید ، جهش علمی
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