معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ما باید در روایت‌سازی‌هایمان و تبیین موضوعات، فعال‌تر شویم و باید در امر تبیین، یک جنبش فراگیر راه بیندازیم و در برابر عملیات روانی دشمن، تبیین‌گری داشته باشیم.

جوان آنلاین: علی زینی وند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور و در رابطه با سیاست وزارت کشور برای مقابله با اخبار جعلی و عملیات روانی دشمن در فضای مجازی و چگونگی مقابله با اطلاعات نادرست، اظهار کرد: ما اکنون در جهان به اندازه مردم دنیا، «انسان رسانه» داریم، لذا عملا کنترل همه رسانه ها ممکن نیست و شما نمی‌توانید همه رسانه های جهان و حتی فقط همه رسانه های ایران را به طور کامل کنترل کنید.

به گزارش مهر، وی با ارایه راهکار کنترل اخبار جعلی و عملیات روانی دشمن در فضای مجازی، تاکید کرد: یک راه این است که ما باید در روایت‌سازی‌هایمان و تبیین موضوعات، فعال‌تر شویم، لذا هم ما، هم استانداران و هم رسانه‌های اصلی به عنوان ارکان کشور، باید در امر تبیین، یک جنبش فراگیر راه بیندازیم و در موضوعات گوناگون تبیین‌گری داشته باشیم.

دولت موافق محدودیت در گردش اطلاعات نیست؛ رسانه‌ها الزامات جنگ را رعایت کنند

زینی وند در خصوص گردش آزاد اطلاعات، گفت: حتماً در شرایط جنگی محدودیت‌هایی وجود دارد که همه ما باید به آن ملزم باشیم، ولی قاعدتاً دولت به هیچ وجه موافقتی با محدودیت گردش اطلاعات ندارد، اما خواهش ما از همه نخبگان و رسانه‌ها این است که الزامات جنگ را هم رعایت کنند.