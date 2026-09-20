حضور ۲۰۰ شبه مردم محاسبات دشمن را برهم زد

جوان آنلاین: سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس این مرکز در دویست و پنجمین اجتماع مردمی میدان بهارستان به ایراد سخنرانی پرداخت.
سردار شریف با ابراز خرسندی از حضور در جمع پرشور و مقتدر مردم اظهار کرد: حضور مستمر و باایمان شما در طول این ۲۰۴ تا ۲۰۵ شب گذشته، سرمایهای بسیار بزرگ برای کشور، آینده فرزندان این مرز و بوم و عاملی تعیینکننده در تغییر محاسبات دشمن به شمار میرود.
وی با اشاره به توهمات محاسباتی جبهه استکبار تصریح کرد: آمریکاییها و رژیم صهیونیستی جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه رمضان را با همین محاسبات غلط کلید زدند، در حالی که حاضر نیستند یک واقعیت روشن و تاریخی را بپذیرند. با گذشت ۴۷ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ملت ایران با انواع توطئههای دشمنان روبرو بوده و با وجود ادعاهای پوشالی آنان مبنی بر پیروزی، همواره استوار ایستاده است.
مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمنان در طول ۴۷ سال گذشته بارها بخت خود را برای براندازی نظام و تجزیه کشور آزمودهاند، گفت: جبهه استکبار بهخوبی دریافته است که این ملت غیور با اتکا به فرهنگ، مذهب، تمدن و پیشینه درخشان خود در مبارزه با ظلم، هرگز تسلیم فشارها نخواهد شد. هرچند دشمنان همواره میکوشند دستاوردها و داشتههای ملت ایران را کوچک و نداشتههای خود را بزرگ جلوه دهند، اما همواره در برابر اراده این مردم شکست خوردهاند.
طعم تلخ سلطه آمریکا پیش از انقلاب و تداوم تحقیر برخی کشورهای منطقه
وی با تأکید بر هوشیاری ملت در ناکام گذاشتن توطئهها عنوان کرد: ملت ما با تمسک به تعالیم اسلام ناب محمدی، مکتب اهلبیت (ع) و هدایتهای امامین انقلاب، بر تمام طراحیهای پیچیده دشمن غلبه کرده و پس از این نیز دشمن با وجود داشتن عِده و عُده قادر نخواهد بود بر اراده مردم چیره شود.
سردار شریف با اشاره به سابقه تاریخی دخالتهای استکبار در کشور خاطرنشان کرد: شاید برخی کشورها تجربه حضور بیگانگان را نداشته باشند، اما ملت ایران طعم تلخ و تحقیرآمیز حضور مستشاران آمریکایی را پیش از انقلاب اسلامی با تمام وجود چشیدهاند؛ دورانی که آمریکاییها بر تمام مقدرات کشور حاکم بوده و رژیم شاهنشاهی را بهعنوان دستنشانده خود برای غارت اموال و سرکوب مردم به کار میگرفتند.
وی در ادامه با ابراز تأسف از وضعیت کنونی برخی کشورهای پیرامونی افزود: امروز نیز آمریکا منابع این کشورها را به غارت میبرد و آنها را با القابی چون «گاو شیرده» تحقیر میکند؛ تسلیم شدن در برابر دشمنان اسلام و قرآن برای مدعیان مسلمانی مایه تأسف عمیق است و ملت ایران الگویی الهامبخش برای تمام مسلمانان و آزادگان عالم به حساب میآید.
پیروزی تاریخی ملت ایران در جنگ ترکیبی تمامعیار
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه با تمجید از پیروزیهای میدانی نیروهای مسلح تأکید کرد: بعد از گذشت ۴۷ سال از انواع فتنهها، دشمنان یک جنگ ترکیبی عظیم را به راه انداختند، اما نیروهای مسلح، فرزندان ملت در سپاه پاسداران و آحاد مردم در برابر ساز و برگ عظیم ائتلاف آمریکایی، صهیونیستی و ناتو ایستادند؛ بهطوریکه امروز تمام دنیا اذعان دارند که پیروز قطعی این نبرد سخت و سرنوشتساز، ملت بزرگ ایران است.
وی با یادآوری هیمنه پوشالی دشمن اظهار کرد: گرچه از دوران دفاع مقدس و تقابلهای دریایی برآوردهایی از توان دشمن وجود داشت، اما نبردهای اخیر ماهیت پوشالی و توخالی ارتش آمریکا را برای نظامیان و صاحبنظران جهان آشکار ساخت و عظمت فرهنگ و مقاومت ایران اسلامی را نمایان کرد.
عقبنشینی هزاران کیلومتری ناوهای متخاصم از منطقه
سردار شریف با قدردانی از استقامت آحاد جامعه در صیانت از عزت ملی تصریح کرد: شما مردم اجازه ندادید عزت و آینده فرزندان این سرزمین مخدوش شود؛ چرا که شکست یک ملت، سالها تحقیر را به دنبال دارد. شما در میدان تابآوری و فرزندانتان در میدان رزم اثبات کردید که اراده ملت ایران شکستناپذیر است.
وی با اشاره به تحولات میدانی گفت: ارتش دشمن آمده بود تا ظرف ۴ الی ۵ روز دست به تجزیه کشور و تحقیر ملت بزند، اما اراده پولادین شما در این بازه، محاسبات آنها را نابود کرد. در حال حاضر، دشمن از ترس پاسخ فرزندان غیور این مرز و بوم، ناوها و نیروهای خود را که مظهر قدرتش میدانست، هزاران کیلومتر به عقب رانده است؛ چرا که طراحی نیروهای مسلح، جنگ را برای آنها فوقالعاده پرهزینه کرد.
بیاثر شدن حربههای اقتصادی و سرنوشت محتوم ترامپ و نتانیاهو
مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به پایان ابزارهای تهاجمی دشمن خاطرنشان کرد: دشمن پس از شکست در نبردهای میدانی، مجدداً به اهرمهای تکراری تحریم و فشارهای اقتصادی روی آورده است؛ مسائلی که ملت ما در طول ۴۷ سال گذشته با آنها زیسته، آنها را مهار کرده و از آنها عبور کرده است. اکنون بحران قیمت حاملهای انرژی در آمریکا و اروپا به دنبال این جنگ، غربیها را وادار به پذیرش شکست در مقابل مقاومت ایران خواهد کرد.
وی تأکید کرد: به فضل الهی و به برکت مقاومت و شجاعت مردم و اطاعت از رهبری، همان سرنوشتی که برای صدام، رژیم بعث، گروهکهای تروریستی دموکرات و کومله رقم خورد، عینا برای ترامپ، نتانیاهو و همه حامیان آنها رقم خواهد خورد.
تلاش همهجانبه مسئولان برای بهبود معیشت و ثبات اقتصادی
سردار شریف با اشاره به وضعیت مدیریت کشور در شرایط سخت جنگی بیان کرد: اداره یک کشور ۹۰ میلیونی با این وسعت و تنوع، کاری بزرگ است. خداوند را شاکریم که با وجود گذشت حدود هشت تا ۹ ماه از این نبرد و درگیری سنگین و ترکیبی، چرخه زندگی روزمره مردم جاری است و با وجود برخی نوسانات قیمتی که نیازمند توجه است، کمبود اساسی در کشور رخ نداده و تمام مسئولان دلسوزانه پیگیر رفع مشکلات معیشتی مردم هستند.
وی در پایان با اشاره به سنت مذهبی و ملی حضور پرشور مردم در میدانهای سرنوشتساز یادآور شد: فشاری که بر این کشور وارد آمد، توان فروپاشی هر کشوری را داشت، اما ایمان، مکتب عاشورا و عزم راسخ مردم معادلات را تغییر داد و دشمن را گامبهگام وادار به عقبنشینی کرد. جبهه حق همواره پیروز و جبهه باطل محکوم به شکست است و بدون تردید، آیندهای درخشان و امیدبخش متعلق به ملت شریف ایران خواهد بود.