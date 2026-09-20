کشف محموله چند ده میلیارد تومانی دارو در جنوب تهران

جوان آنلاین: پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: افراد سودجو با قاچاق و احتکار دارو و عرضه آن به نیازمندان و بیماران با مبالغی چند برابر قیمت واقعی، سلامت شهروندان را در معرض تهدید قرار داده و از نیاز بیماران سوءاستفاده میکردند.
به گزارش ایسنا، در همین راستا، شناسایی و برخورد با سوداگران و قاچاقچیان دارو و مقابله با فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.
بنا بر اعلام پلیس، جزئیات بیشتر درباره میزان دقیق داروهای کشفشده، نوع اقلام و ارزش ریالی این محموله متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.