کشف محموله چند ده میلیارد تومانی دارو در جنوب تهران

مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در راستای مبارزه با سوداگران سلامت شهروندان و برخورد با افرادی که اقدام به قاچاق و عرضه غیرقانونی دارو می‌کنند، موفق به کشف یک محموله چند ده میلیارد تومانی از داروهای مورد نیاز شهروندان در یکی از مناطق جنوبی شهر تهران شدند.

جوان آنلاین: پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: افراد سودجو با قاچاق و احتکار دارو و عرضه آن به نیازمندان و بیماران با مبالغی چند برابر قیمت واقعی، سلامت شهروندان را در معرض تهدید قرار داده و از نیاز بیماران سوءاستفاده می‌کردند.

به گزارش ایسنا، در همین راستا، شناسایی و برخورد با سوداگران و قاچاقچیان دارو و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.

بنا بر اعلام پلیس، جزئیات بیشتر درباره میزان دقیق داروهای کشف‌شده، نوع اقلام و ارزش ریالی این محموله متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.