محسنی اژه ای در ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص ابقا شد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شد.

جوان آنلاین: جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع روز چهارشنبه ۲۵ شهریور با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.

به گزارش مهر، در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به اتفاق آراء برای پنجمین سال پیاپی به ریاست کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شد.

هم‌چنین با رای اکثریت اعضای کمیسیون، عباسعلی کدخدایی به عنوان نایب رئیس کمیسیون انتخاب شد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام محسنی اژه ای ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع و رئیس قوه قضائیه، یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر مخصوصا امام شهید و نیزشهدای مجمع تشخیص مصلحت را گرامی داشت و بطور خاص از مقام شهید دکترعلی لاریجانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تجلیل کرد.

در ادامه جلسه اعضای کمیسیون به بحث و تبادل نظر در مورد «نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام‌ قانونگذاری» و «سیاست های کلی قضائی» پرداختند.

در این جلسه قدرت الله رحمانی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گزارشی از عملکرد این کمیسیون در سال گذشته و نیز اقدامات کمیسیون دبیرخانه در جنگ ۴۰ روز ارائه کرد.