کد خبر: 1380452
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۷
جامعه » اخبار كلی

فعالیت ۴۴ پایگاه اورژانس بانوان در کشور

اورژانس معاون آموزشی سازمان اورژانس کشور از توسعه پایگاه‌های اورژانس بانوان در کشور خبر داد و گفت: تاکنون ۴۴ پایگاه اورژانس بانوان راه‌اندازی شده است.

جوان آنلاین: حسن نوری افزود: تجربه فعالیت نیروهای خانم در پایگاه‌های اورژانس نشان داده است که این نیروها از نظر کیفیت، دقت و عملکرد عملیاتی، توانمندی بالایی دارند.

آغاز فعالیت بانوان در تریاژ تلفنی

وی با اشاره به سابقه حضور بانوان در سازمان اورژانس کشور، اظهار کرد: تا چند سال قبل، از نیروهای خانم بیشتر در عملیات تریاژ تلفنی استفاده می‌کردیم؛ زیرا حساسیت و دقت بالایی در این بخش داشتند. تجربه ما نشان داد که عملکرد بانوان در تریاژ بسیار مطلوب است و به همین دلیل، به‌تدریج تمام سیستم تریاژ را به نیروهای خانم سپردیم.

نوری افزود: چند سال قبل نخستین پایگاه اورژانس بانوان راه‌اندازی شد و عملکرد نیروهای این پایگاه از نظر کیفیت، دقت و عملیات بسیار خوب بود. در واقع، در فعالیت این نیروها هیچ کمبودی احساس نکردیم و همین موضوع موجب شد توسعه پایگاه‌های بانوان را در دستور کار قرار دهیم.

رضایت مردمی از فعالیت پایگاه‌های بانوان

معاون آموزشی سازمان اورژانس کشور با اشاره به رضایت مردم از فعالیت نیروهای خانم گفت: راه‌اندازی پایگاه‌های بانوان با رضایت بسیار خوبی از سوی مردم همراه بوده است؛ به‌ویژه در شرایط و محیط‌های خاصی که حضور نیروهای مرد با محدودیت‌هایی مواجه است.

نوری ادامه داد: برای مثال، در محیط‌هایی مانند استخر، ورود نیروی مرد گاهی نیازمند آماده‌سازی محیط و صرف زمان است و همین مسئله در گذشته مشکلاتی برای امدادرسانی ایجاد می‌کرد. در برخی موارد، به دلیل دشواری ورود به محیط، بیماران را از دست می‌دادیم، اما حضور نیروهای خانم در این شرایط کمک بسیار زیادی به ما کرده است.

تسهیل امدادرسانی به بیماران زن

وی با تأکید بر نقش پایگاه‌های بانوان در ارائه خدمات به بیماران زن اظهار کرد: در محیط‌هایی که کاملاً زنانه هستند، حضور نیروهای خانم موجب تسهیل امدادرسانی می‌شود. همچنین در مورد بیماران قلبی زن، پیش از این برخی بیماران از گرفتن نوار قلب خودداری می‌کردند، اما اکنون با حضور نیروهای خانم، این اقدامات به‌طور کامل در حال انجام است.

اختصاص سهمی از آموزش فوریت‌های پزشکی به بانوان

نوری با اشاره به توسعه آموزش نیروهای خانم در حوزه فوریت‌های پزشکی گفت: بخشی از ظرفیت رشته دانشگاهی فوریت‌های پزشکی به بانوان اختصاص داده شده است تا از این طریق، زمینه جذب و ورود بیشتر نیروهای خانم به سیستم اورژانس فراهم شود.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۴۰۰ دانشجوی خانم در رشته فوریت‌های پزشکی داریم که پس از طی مراحل آموزشی می‌توانند به مجموعه اورژانس کشور ملحق شوند.

فعالیت ۶ نیروی خانم در هر پایگاه

معاون آموزشی سازمان اورژانس کشور درباره ترکیب نیروی انسانی پایگاه‌های بانوان گفت: در حال حاضر ۴۴ پایگاه اورژانس بانوان راه‌اندازی شده است. در برخی از این پایگاه‌ها، ۶ نیروی خانم در کنار ۳ نیروی آقا فعالیت می‌کنند.

نوری ادامه داد: در بعضی پایگاه‌ها، مانند پایگاه بانوان رشت، تعداد نیروهای خانم به ۹ نفر می‌رسد که در قالب تیم‌های عملیاتی سه‌نفره فعالیت می‌کنند.

وی تأکید کرد: تجربه فعالیت نیروهای خانم در اورژانس نشان داده است که این نیروها توانمندی بالایی دارند و حضور آنها می‌تواند به بهبود کیفیت امدادرسانی، افزایش رضایت مردم و تسهیل ارائه خدمات در محیط‌های خاص کمک کند.

منبع مهر

برچسب ها: سازمان اورژانس کشور ، بانوان ، نوری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

دوصد کردار ایرانیان

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

افشاگری‌هایی از درون ماشین جنگی صهیونیست‌ها

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

محرومیت کاربران ایرانی از ۳۱ درصد دامنه‌های جهانی

طرح‌های حمایتی مسکن خانه‌تکانی می‌شود

فکر نمی‌کردم روزی مادر شهید شوم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
رزمایش جان‌فدایان ایران -۲
رزمایش جان‌فدایان ایران -۱
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار