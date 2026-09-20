فعالیت ۴۴ پایگاه اورژانس بانوان در کشور

جوان آنلاین: حسن نوری افزود: تجربه فعالیت نیروهای خانم در پایگاههای اورژانس نشان داده است که این نیروها از نظر کیفیت، دقت و عملکرد عملیاتی، توانمندی بالایی دارند.
آغاز فعالیت بانوان در تریاژ تلفنی
وی با اشاره به سابقه حضور بانوان در سازمان اورژانس کشور، اظهار کرد: تا چند سال قبل، از نیروهای خانم بیشتر در عملیات تریاژ تلفنی استفاده میکردیم؛ زیرا حساسیت و دقت بالایی در این بخش داشتند. تجربه ما نشان داد که عملکرد بانوان در تریاژ بسیار مطلوب است و به همین دلیل، بهتدریج تمام سیستم تریاژ را به نیروهای خانم سپردیم.
نوری افزود: چند سال قبل نخستین پایگاه اورژانس بانوان راهاندازی شد و عملکرد نیروهای این پایگاه از نظر کیفیت، دقت و عملیات بسیار خوب بود. در واقع، در فعالیت این نیروها هیچ کمبودی احساس نکردیم و همین موضوع موجب شد توسعه پایگاههای بانوان را در دستور کار قرار دهیم.
رضایت مردمی از فعالیت پایگاههای بانوان
معاون آموزشی سازمان اورژانس کشور با اشاره به رضایت مردم از فعالیت نیروهای خانم گفت: راهاندازی پایگاههای بانوان با رضایت بسیار خوبی از سوی مردم همراه بوده است؛ بهویژه در شرایط و محیطهای خاصی که حضور نیروهای مرد با محدودیتهایی مواجه است.
نوری ادامه داد: برای مثال، در محیطهایی مانند استخر، ورود نیروی مرد گاهی نیازمند آمادهسازی محیط و صرف زمان است و همین مسئله در گذشته مشکلاتی برای امدادرسانی ایجاد میکرد. در برخی موارد، به دلیل دشواری ورود به محیط، بیماران را از دست میدادیم، اما حضور نیروهای خانم در این شرایط کمک بسیار زیادی به ما کرده است.
تسهیل امدادرسانی به بیماران زن
وی با تأکید بر نقش پایگاههای بانوان در ارائه خدمات به بیماران زن اظهار کرد: در محیطهایی که کاملاً زنانه هستند، حضور نیروهای خانم موجب تسهیل امدادرسانی میشود. همچنین در مورد بیماران قلبی زن، پیش از این برخی بیماران از گرفتن نوار قلب خودداری میکردند، اما اکنون با حضور نیروهای خانم، این اقدامات بهطور کامل در حال انجام است.
اختصاص سهمی از آموزش فوریتهای پزشکی به بانوان
نوری با اشاره به توسعه آموزش نیروهای خانم در حوزه فوریتهای پزشکی گفت: بخشی از ظرفیت رشته دانشگاهی فوریتهای پزشکی به بانوان اختصاص داده شده است تا از این طریق، زمینه جذب و ورود بیشتر نیروهای خانم به سیستم اورژانس فراهم شود.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۴۰۰ دانشجوی خانم در رشته فوریتهای پزشکی داریم که پس از طی مراحل آموزشی میتوانند به مجموعه اورژانس کشور ملحق شوند.
فعالیت ۶ نیروی خانم در هر پایگاه
معاون آموزشی سازمان اورژانس کشور درباره ترکیب نیروی انسانی پایگاههای بانوان گفت: در حال حاضر ۴۴ پایگاه اورژانس بانوان راهاندازی شده است. در برخی از این پایگاهها، ۶ نیروی خانم در کنار ۳ نیروی آقا فعالیت میکنند.
نوری ادامه داد: در بعضی پایگاهها، مانند پایگاه بانوان رشت، تعداد نیروهای خانم به ۹ نفر میرسد که در قالب تیمهای عملیاتی سهنفره فعالیت میکنند.
وی تأکید کرد: تجربه فعالیت نیروهای خانم در اورژانس نشان داده است که این نیروها توانمندی بالایی دارند و حضور آنها میتواند به بهبود کیفیت امدادرسانی، افزایش رضایت مردم و تسهیل ارائه خدمات در محیطهای خاص کمک کند.
منبع مهر