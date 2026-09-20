کد خبر: 1380450
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۵
جامعه » اخبار كلی

برنامه وزارت بهداشت برای عرضه‌ نان کامل

نان رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی از افزایش بیش از سه‌ برابری تعداد نانوایی‌های عرضه‌کننده نان کامل در کشور خبر داد.

جوان آنلاین: سیدحسن امامی رضوی گفت: تعداد نانوایی‌های پخت نان کامل، از ۵۲۳ باب در سال ۱۴۰۲ به یک هزار و ۶۰۱ باب تا پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است.

به گزارش مهر، مشاور وزیر بهداشت، با اشاره به اجرای برنامه آرد و نان کامل در کشور، اظهار کرد: بهبود کیفیت و سلامت نان و توسعه برنامه آرد و نان کامل با هدف ارتقای سلامت جامعه و پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر، در چارچوب سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذا و تغذیه، در اولویت برنامه‌های دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی قرار دارد.

وی افزود: در پی ابلاغ «شیوه‌نامه آرد و نان کامل و نظارت بر آن» به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، با پیگیری‌های صورت‌گرفته و مشارکت رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، دبیرخانه‌های سلامت و امنیت غذایی، معاونت‌های بهداشت و غذا و دارو و همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات قابل توجهی برای توسعه برنامه آرد و نان کامل در کشور انجام شده است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ادامه داد: استان‌های خوزستان، مرکزی، زنجان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ به‌ترتیب بیشترین درصد پوشش نانوایی‌های عرضه‌کننده نان کامل از مجموع نانوایی‌های استان را به خود اختصاص داده‌اند.

امامی رضوی با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای ادامه روند توسعه این برنامه، گفت: بر اساس ظرفیت‌های موجود و روند پیشرفت برنامه، هدف‌گذاری شده است تا پایان سال جاری تعداد نانوایی‌های عرضه‌کننده نان کامل در کشور به چهار هزار باب افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد و نتایج حاصل از همکاری‌های درون‌بخشی و بین‌بخشی در اجرای برنامه طی سال ۱۴۰۴، به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه شده است.

مشاور وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت و راهبری وزیر بهداشت و تقویت همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه تسریع در توسعه دسترسی مردم به نان کامل با کیفیت و سالم در سراسر کشور فراهم شود.

برچسب ها: وزارت بهداشت ، نان کامل ، امنیت غذایی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

دوصد کردار ایرانیان

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

افشاگری‌هایی از درون ماشین جنگی صهیونیست‌ها

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

محرومیت کاربران ایرانی از ۳۱ درصد دامنه‌های جهانی

طرح‌های حمایتی مسکن خانه‌تکانی می‌شود

فکر نمی‌کردم روزی مادر شهید شوم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
رزمایش جان‌فدایان ایران -۲
رزمایش جان‌فدایان ایران -۱
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار