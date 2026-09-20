کد خبر: 1380447
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۰
سیاست » اخبار کلی
رئیس مجلس:

بودجه ۱۶همتی صندوق بیماران خاص باید به طور کامل تخصیص داده شود

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۶ همت اعتبار صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج باید در خود صندوق باشد و در سرجمع بیمه سلامت محسوب نشود و به صورت کامل و 100 درصدی تخصیص داده شود.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه 29 شهریور ماه) مجلس، اظهار کرد: صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج از مجلس یازدهم تصویب شده و هر سال برای آن بودجه تعیین کرده‌ایم.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۵، ۱۶ همت برای صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج پیش‌بینی کردیم، متذکر شد: ما حدود ۱۰۰ گروه بیماری خاص از جمله سرطان داریم که این صندوق براساس آیین‌نامه خود و به شکل‌های مختلف به این بیماران کمک می‌کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ظاهرا امسال اینگونه برداشت شده که پول صندوق در یک ردیف خاص محسوب نشده و در سرجمع بیمه گذاشته شده است. این موضوع عملا باعث می‌شود که بیماران خاص از اعتبارات صندوق محروم بمانند، آن هم در شرایطی که در زمینه قیمت دارو وجود دارد.

قالیباف در ادامه به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سازمان برنامه و بودجه ماموریت داد که این موضوع را پیگیری کنند و تاکید کرد: خودم نیز این موضوع را پیگیری خواهم کرد. کمیسیون‌های بهداشت و درمان و برنامه و بودجه نیز باید همکاری با دولت انجام دهند تا ان‌شاءالله این مسئله حل‌وفصل شود.

وی ادامه داد: ۱۶ همت اعتبار صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج باید در خود صندوق باشد و در سرجمع بیمه سلامت محسوب نشود و به صورت کامل و 100 درصدی تخصیص داده شود.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، بودجه ، هزینه درمان ، بیماران خاص
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