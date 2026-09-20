رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به افزایش احتمال انتشار عفونت‌های تنفسی در فصل سرد و همزمانی آن با بازگشایی مدارس، بر ضرورت تهویه مناسب کلاس‌ها، رعایت بهداشت دست و آموزش آداب تنفسی تاکید کرد و از خانواده‌ها خواست کودکان دارای علائم بیماری‌های تنفسی یا گوارشی را تا زمان بهبودی به مدرسه نفرستند و در عین حال نسبت به مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک نیز هشدار داد.

جوان آنلاین: دکتر قباد مرادی در نشست خبری که در آستانه آغاز سال تحصیلی برگزار شد، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی را به تمام دانش‌آموزان تبریک می‌گویم اما تمام نهادهای اجتماعی باید با یکدیگر همکاری کنند که شروع سال تحصیلی با سلامت باشد. رسیدگی به سلامت دانش‌آموزان، یکی از وظایف محوله وزارت بهداشت به حساب می‌آید.

به گزارش ایسنا، این اپیدمیولوژیست درباره بازگشایی مدارس گفت: بازگشایی مدارس، پدیده‌ای ویژه برای خانواده‌ها و همچنین موضوعی جذاب برای دانش‌آموزان محسوب می‌شود. اگرچه پدیده‌ای جذاب است اما می‌تواند با نگرانی‌هایی مانند بیماری‌های واگیر همراه باشد. در ارتباط با بیماری‌های واگیر باید در مدارس هوشیارتر باشیم و در این خصوص آموزش لازم دهیم.

او با بیان اینکه شرایط اقلیمی برای تکثیر و انتشار عوامل عفونت‌های تنفسی در فصل سرد سال بیشتر می‌شود، گفت: بهترین راهکار در شرایط فعلی، تهویه مناسب کلاس‌ها و آموزش اداب تنفسی در کنار بهداشت دست‌ها است. اگر کودک یک خانواده دارای علائم عفونت‌های تنفسی است به مدرسه فرستاده نشود تا بهبود یابد. فرستادن کودک بیمار به مدرسه نه‌تنها می‌تواند روند بهبودی او را دشوارتر کند، بلکه احتمال انتقال بیماری به سایر دانش‌آموزان را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین کودکی که بیمار است نباید برای حضور در مدرسه تحت فشار قرار گیرد.

مرادی با بیان اینکه آموزش فقط خواندن کتاب نیست، تصریح کرد: مواردی که فراگرفته می‌شود فقط خواندن کتاب نیست بلکه تعامل با یکدیگر در یادگیری تعامل‌های اجتماعی نقش دارد. با توجه به این شرایط باید گفت که بستن مدارس به هر بهانه‌ای می‌تواند پیامدهایی داشته باشد. تجربه دوران کرونا نشان داد که تعطیلی مدارس می‌تواند آسیب‌هایی به همراه داشته باشد. بنابراین باید ضمن توجه جدی به سلامت دانش‌آموزان، از تصمیم‌هایی که بدون پشتوانه منطقی، عینی و فنی به تعطیلی مدارس منجر می‌شود، پرهیز کرد.

او با بیان اینکه انتظار موج آنفلوآنزا را داریم، گفت: جهش ویروس آنفلوانزای سال گذشته سبب شد که کودکان درگیر این بیماری شوند. وضعیت آنفلوآنزا را طی سال گذشته مورد رصد و پایش قرار دادیم و به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور اطلاع‌رسانی شد.

مرادی با بیان اینکه افزایش سیاه سرفه طی دو سال گذشته در سطح جهان را تجربه کرده‌ایم، تصریح کرد: اگر واکسیناسیون کودکان به خوبی انجام شود، این بیماری نمی‌تواند خطر چندانی داشته باشد.

او با بیان اینکه بیماری‌های منتقله از آب و غذا نیز حائز اهمیت است، گفت: شست‌وشوی دست‌ها، مصرف آب و غذای سالم در پیشگیری از بیماری‌های منتقله از آب و غذا نقش دارد. کودکی که به علائم گوارشی مانند اسهال مبتلا است بهتر است که مدرسه نرود تا بهبود یابد.

مرادی درباره انگ‌زنی به برخی بیماری‌ها گفت: برخی بیماری‌ها مانند بیماری‌های پوستی با انگ‌زنی همراه است. این موضوع باید در کانون توجه قرار گیرد.

او با بیان اینکه با مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک در جامعه مواجه هستیم، تصریح کرد: آنتی‌بیوتیک، درمان هر گلودرد یا عفونت نیست و مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک یک کار غلط است. اگر روند کنونی ادامه داشته باشد، شاید برای کنترل ساده‌ترین عفونت‌ها هیچ دارویی نداشته باشیم. آموزش و پرورش باید پیامدهای مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک را به دانش‌آموزان و از طریق آنها به خانواده‌ها منتقل کند.

مرادی گفت: وزارت بهداشت در نظر دارد تمهیداتی برای محدودشدن دسترسی مردم به آنتی‌بیوتیک در داروخانه‌ها داشته باشد.

او با بیان اینکه کسب اطلاعات مهم است، گفت: من از مردم درخواست می‌کنم اطلاعات را از منابع موثق دریافت کنند و صفحات زرد در شبکه‌های اجتماعی را دنبال نکنند.