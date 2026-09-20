جوان آنلاین: غلامرضا بلالی، قائممقام اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، درباره نحوه برگزاری کلاسهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی اظهار کرد: با توجه به ابلاغ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کلیه کلاسهای زیرنظام غیردولتی غیرانتفاعی در تمام مقاطع به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
به گزارش مهر، وی افزود: تاریخ آغاز کلاسها بر اساس تقویم آموزشی دانشگاهها متفاوت است و برخی دانشگاهها طی ۲۸ شهریورماه و برخی از چهارم مهرماه فعالیت آموزشی خود را آغاز میکنند.
قائممقام اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ادامه داد: بر این اساس، کلاسهای تمام مقاطع تحصیلی، از جمله دوره کارشناسی، مطابق تقویم آموزشی هر دانشگاه از ۲۸ شهریور یا چهارم مهرماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
بلالی تصریح کرد: بدیهی است در صورت تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغ هرگونه تغییر در نحوه تشکیل کلاسها، موضوع اطلاعرسانی خواهد شد.
وی درباره امکان برگزاری ۲۵ درصد کلاسها به صورت مجازی نیز گفت: برای استفاده از مجوز برگزاری ۲۵ درصد آموزش به صورت مجازی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی باید مجوز لازم را از شورای مدیریت آموزش عالی استان اخذ کنند.
بلالی خاطرنشان کرد: در صورت کسب این مجوز، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میتوانند از ظرفیت ۲۵ درصد آموزش مجازی استفاده کنند. اخذ مجوز آموزش مجازی فقط برای یک نیمسال اعتبار دارد و برای هر نیمسال باید مجوز تمدید گردد.