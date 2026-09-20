کد خبر: 1380441
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
جامعه » اخبار كلی

از لباس دانش‌آموزی تا سرویس مدارس؛ پاسخ به دغدغه های والدین

مدبرنژاد مدیرکل انجمن اولیا و مربیان با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های مرتبط با خانواده‌ها در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، بر حق انتخاب والدین و شفافیت در فرآیندهای اجرایی تاکید کرد.

جوان آنلاین: عاطفه سادات مدبرنژاد، با پاسخ به پرسش‌ها و دغدغه‌های خانواده‌ها درباره لباس دانش‌آموزی، سرویس مدارس و نحوه مشارکت والدین در فعالیت‌های مدرسه، به تشریح آخرین برنامه‌ها و سازوکارهای اجرایی این حوزه پرداخت.

به گزارش مهر، وی با اشاره به سامانه‌ محور شدن فرآیند انتخاب و تأمین لباس دانش‌آموزی و تغییر ساختار مدیریت سرویس مدارس، بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف، کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها و افزایش نقش‌آفرینی والدین در فرآیندهای آموزشی و تربیتی تأکید کرد.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان در پاسخ به پرسشی درباره فرآیند تهیه لباس دانش‌آموزی و دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها، با استناد به ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی مدارس اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره طرح و رنگ لباس دانش‌آموزان، تصمیمی متمرکز از سوی وزارت آموزش و پرورش نیست، بلکه بر اساس دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر لباس دانش آموزی و آیین نامه اجرایی مدارس، انتخاب طرح و رنگ در چارچوب شورای مدرسه و با مشارکت شورای دانش‌آموزی انجام می‌شود و مسئولیت تهیه لباس نیز بر عهده انجمن اولیا و مربیان مدرسه است.

مدبرنژاد افزود: در این فرآیند، دانش‌آموزان نیز بر اساس مفاد ماده ۸۵ ایین نامه اجرایی مدارس دستورالعمل لباس دانش آموزی در تصمیم‌گیری مشارکت دارند و نماینده والدین نیز در شورای مدرسه حضور دارد؛ بنابراین تلاش شده است فرآیند انتخاب لباس با مشارکت واقعی اعضای مدرسه و متناسب با شرایط هر مدرسه و ضوابط ابلاغی انجام شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه لباس دانش‌آموزی از سال ۱۴۰۴ گفت: هدف از راه‌اندازی این سامانه، افزایش شفافیت در فرآیند تهیه و توزیع لباس دانش‌آموزی است. تولیدی‌های مجاز و نرخ‌نامه‌های مصوب از طریق سامانه در اختیار خانواده‌ها قرار گرفته است.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان ادامه داد: والدین می‌توانند از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir و با ورود به پروفایل فرزند خود، به بخش لباس دانش‌آموزی دسترسی پیدا کنند. طرح مصوب هر مدرسه نیز در سامانه درج شده و برای والدین قابل مشاهده است.

وی تأکید کرد: هیچ الزامی برای والدین برای مراجعه به یک تولیدی خاص وجود ندارد و خانواده‌ها می‌توانند متناسب با شرایط اقتصادی و سلیقه خود، از میان گزینه‌های مجاز انتخاب کنند و یا اینکه خودشان لباس فرزند خود را برابر با طرح مصوب مدرسه تهیه کنند.

برگزاری دومین جشنواره ملی طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی

مدبرنژاد همچنین از برگزاری دومین جشنواره ملی طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی برای دومین سال متوالی خبر داد و گفت: این جشنواره در دو بخش «روپوش مدرسه» و «لباس سفیر سلامت مدرسه» برگزار شده است.

وی با اشاره به استقبال بی نظیر از این رویداد افزود: «آثار منتخب جشنواره را به شوراهای مدارس کشور معرفی کرده‌ایم تا زمینه استفاده از طرح‌های متنوع و نزدیک‌تر به سلیقه دانش‌آموزان فراهم شود و نقش و نظر دانش‌آموزان در طراحی لباس مدرسه پررنگ‌تر شود.»

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع سرویس مدارس پرداخت و با تشریح تغییرات ایجادشده در این حوزه گفت: از سال ۱۴۰۲ فرآیند سرویس مدارس بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران رسید، دستخوش تغییر شد و مسئولیت مدیریت و ساماندهی سرویس مدارس به وزارت کشور واگذار شد. بر این اساس، والدین برای ثبت درخواست سرویس دانش‌آموزی باید از طریق سامانه اختصاصی «سپند» اقدام کنند تا فرآیند ثبت درخواست و ساماندهی سرویس‌ها در چارچوب سازوکار تعیین‌شده انجام شود.

به گفته مدبرنژاد، فرآیند ثبت درخواست سرویس مدارس از ابتدای تیرماه آغاز شده و مهلت ثبت درخواست تا پایان شهریورماه تمدید شده است.

حرکت به سمت مشارکت تخصصی و تربیتی خانواده‌ها

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان در ادامه با تأکید بر نقش خانواده در فرآیند تعلیم و تربیت اظهار کرد: انجمن اولیا و مربیان مهم‌ترین بستر مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدرسه است. ضوابط انتخابات انجمن اولیا و مربیان هر سال پیش از آغاز سال تحصیلی و در شهریورماه به مدارس کشور ابلاغ می‌شود و اطلاعات و دستورالعملهای مربوط نیز در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

وی بر ضرورت حرکت به مشارکت تخصصی و تربیتی خانواده ها تأکید کرد و گفت: ما در مشارکت و همراهی در فعالیت های آموزشی و تربیتی صرفاً به همراهی اعضای انجمن اولیا و مربیان اکتفا نمی‌کنیم و نیازمند همراهی و مشارکت همه خانواده‌ها هستیم.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان ادامه داد: در ذیل انجمن اولیا و مربیان هر مدرسه، کارگروه‌هایی متناسب با ساحت‌های شش‌گانه تربیتی شکل می‌گیرد و خانواده‌ها می‌توانند متناسب با تخصص، تجربه و توانمندی خود در این کارگروه‌ها نقش‌آفرینی کنند.

توسعه آموزش خانواده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حضوری و مجازی

مدبرنژاد از توسعه زیرساخت‌های آموزش خانواده خبر داد و گفت: «دوره‌های آموزش خانواده در قالب نظام جامع آموزش خانواده به مدارس کشور ابلاغ شده است و دوره‌های توانمندسازی مدرسان آموزش خانواده نیز در طول تابستان برگزار شده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هر مدرسه باید در طول سال تحصیلی حداقل دو دوره آموزشی برای خانواده‌ها برگزار کند.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های نوین آموزشی اظهار کرد: آموزش خانواده صرفاً به شیوه حضوری محدود نیست و از ظرفیت آموزش‌های مجازی و شبکه شاد نیز استفاده می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند با وجود محدودیت‌های زمانی و مکانی، از فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی بهره‌مند شوند.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد انجمن اولیا و مربیان، حرکت به سمت مشارکت هدفمند، تخصصی، تربیتی و مستمر خانواده‌ها است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه پیوند مؤثرتر خانه و مدرسه و نقش‌آفرینی فعال‌تر خانواده‌ها در فرآیند تربیت را فراهم کند.

برچسب ها: سال تحصیلی جدید ، چالش‌های معیشتی ، وزارت آموزش‌و‌پرورش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

دوصد کردار ایرانیان

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

افشاگری‌هایی از درون ماشین جنگی صهیونیست‌ها

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

محرومیت کاربران ایرانی از ۳۱ درصد دامنه‌های جهانی

طرح‌های حمایتی مسکن خانه‌تکانی می‌شود

فکر نمی‌کردم روزی مادر شهید شوم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
رزمایش جان‌فدایان ایران -۲
رزمایش جان‌فدایان ایران -۱
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار