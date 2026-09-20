کد خبر: 1380434
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۶
جامعه » اخبار كلی

گشایش ادامه بزرگراه یادگار امام(ره) پس از ۱۴ سال توقف

بزرگراه مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران از گشایش مسیر دسترسی شمال به غرب بزرگراه یادگار امام(ره) حدفاصل خیابان امام خمینی(ره) تا میدان فتح، پس از ۱۴ سال توقف خبر داد.

جوان آنلاین: صبح یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، مسیر دسترسی شمال به غرب بزرگراه یادگار امام(ره) حدفاصل خیابان امام خمینی(ره) تا میدان فتح، با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری برای استفاده شهروندان گشایش یافت.

مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، با اشاره به خروج بزرگراه یادگار امام(ره) از بن‌بست پس از ۱۴ سال، گفت: احداث این بزرگراه از دهه ۷۰ آغاز شد و در سال ۱۳۹۱ بخش حدفاصل خیابان آزادی تا خیابان امام خمینی(ره) به بهره‌برداری رسید، اما ادامه مسیر به دلیل موانع متعدد متوقف شد.

وی افزود: عملیات اجرایی ادامه بزرگراه یادگار امام(ره) با هدف تکمیل بخشی از کمربندی غرب تهران در شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز شد.

مسیر به بهره‌برداری رسیده ۲.۵ کیلومتر طول و به‌طور متوسط ۱۱ متر عرض دارد که ۵۵۰ متر آن به‌صورت مسقف و بخش باقی‌مانده به شکل زیرگذر روباز اجرا شده است.

همچنین دسترسی راستگرد از شرق بزرگراه یادگار امام(ره) به شمال بزرگراه آیت‌الله سعیدی و میدان آزادی به طول ۴۵۰ متر و لوپ دسترسی از خیابان امام خمینی(ره) به زیرگذر یادگار امام(ره) به طول ۱۵۰ متر در این پروژه اجرا شده است.

صداقتی با اشاره به آثار ترافیکی این پروژه اظهار کرد: هدایت جریان عبوری از زیرگذر و جلوگیری از تداخل آن با ترافیک محلی، موجب حذف عبور و مرور اضافی و روان‌سازی تردد در خیابان امام خمینی(ره) و میدان جی خواهد شد.

به گفته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، ارتقای دسترسی‌های اصلی و فرعی در مناطق ۹ و ۱۰، کاهش ترافیک و کاهش زمان سفرهای درون‌شهری از دیگر آثار بهره‌برداری از این پروژه است.

در اجرای این پروژه، ۵۰۰ هزار مترمکعب خاکبرداری، ۷۰۰ حلقه شمع، ۱۹ هزار مترمکعب حفاری، ۵۹ هزار مترمکعب بتن‌ریزی، ۱۰ هزار تن آرماتوربندی و ۹ هزار تن آسفالت انجام شده است.

همچنین ۱۲ هزار مترطول جدول‌کاری، ۸۹۰۰ مترطول پیاده‌روسازی، نصب ۳۰۰ پایه روشنایی و ۳۰۰ پروژکتور، ۳۱ تابلو هدایت مسیر و اجرای ۱۸۰۰ مترطول نیوجرسی از دیگر اقدامات انجام‌شده در این پروژه است.

صداقتی ادامه داد: در جریان اجرای پروژه، معارضین ملکی شامل بخش‌های شرقی و غربی پادگان جی به مساحت مجموع ۱۰۶ هزار مترمربع، ۲۷ پلاک شامل ۹۰ واحد مسکونی و ۱۱ سوله وزارت آموزش و پرورش تعیین تکلیف شدند.

وی با اشاره به رفع معارضین تأسیساتی پروژه نیز گفت: کانال آب‌های سطحی قلقلی، کانال برق قورخانه، نهر فیروزآبادی، یک خط لوله آب و دو خط لوله گاز در جریان اجرای پروژه جابه‌جا و مرتفع شدند.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران همچنین از گشایش مسیر دسترسی خیابان دستغیب به خیابان نوری نیارکی در هفته جاری خبر داد و گفت: تلاش برای تکمیل مسیر غرب به شمال بزرگراه یادگار امام(ره) حدفاصل میدان فتح تا خیابان امام خمینی(ره) نیز در مهرماه ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، مجموع هزینه اجرای پروژه و تملک شاخه غربی بزرگراه یادگار امام(ره) ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) بوده است.

برچسب ها: بزرگراه ، راهسازی ، شهرداری تهران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

دوصد کردار ایرانیان

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

افشاگری‌هایی از درون ماشین جنگی صهیونیست‌ها

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

محرومیت کاربران ایرانی از ۳۱ درصد دامنه‌های جهانی

طرح‌های حمایتی مسکن خانه‌تکانی می‌شود

فکر نمی‌کردم روزی مادر شهید شوم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
رزمایش جان‌فدایان ایران -۲
رزمایش جان‌فدایان ایران -۱
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار