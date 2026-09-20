گشایش ادامه بزرگراه یادگار امام(ره) پس از ۱۴ سال توقف

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران از گشایش مسیر دسترسی شمال به غرب بزرگراه یادگار امام(ره) حدفاصل خیابان امام خمینی(ره) تا میدان فتح، پس از ۱۴ سال توقف خبر داد.

جوان آنلاین: صبح یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، مسیر دسترسی شمال به غرب بزرگراه یادگار امام(ره) حدفاصل خیابان امام خمینی(ره) تا میدان فتح، با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری برای استفاده شهروندان گشایش یافت.

مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، با اشاره به خروج بزرگراه یادگار امام(ره) از بن‌بست پس از ۱۴ سال، گفت: احداث این بزرگراه از دهه ۷۰ آغاز شد و در سال ۱۳۹۱ بخش حدفاصل خیابان آزادی تا خیابان امام خمینی(ره) به بهره‌برداری رسید، اما ادامه مسیر به دلیل موانع متعدد متوقف شد.

وی افزود: عملیات اجرایی ادامه بزرگراه یادگار امام(ره) با هدف تکمیل بخشی از کمربندی غرب تهران در شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز شد.

مسیر به بهره‌برداری رسیده ۲.۵ کیلومتر طول و به‌طور متوسط ۱۱ متر عرض دارد که ۵۵۰ متر آن به‌صورت مسقف و بخش باقی‌مانده به شکل زیرگذر روباز اجرا شده است.

همچنین دسترسی راستگرد از شرق بزرگراه یادگار امام(ره) به شمال بزرگراه آیت‌الله سعیدی و میدان آزادی به طول ۴۵۰ متر و لوپ دسترسی از خیابان امام خمینی(ره) به زیرگذر یادگار امام(ره) به طول ۱۵۰ متر در این پروژه اجرا شده است.

صداقتی با اشاره به آثار ترافیکی این پروژه اظهار کرد: هدایت جریان عبوری از زیرگذر و جلوگیری از تداخل آن با ترافیک محلی، موجب حذف عبور و مرور اضافی و روان‌سازی تردد در خیابان امام خمینی(ره) و میدان جی خواهد شد.

به گفته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، ارتقای دسترسی‌های اصلی و فرعی در مناطق ۹ و ۱۰، کاهش ترافیک و کاهش زمان سفرهای درون‌شهری از دیگر آثار بهره‌برداری از این پروژه است.

در اجرای این پروژه، ۵۰۰ هزار مترمکعب خاکبرداری، ۷۰۰ حلقه شمع، ۱۹ هزار مترمکعب حفاری، ۵۹ هزار مترمکعب بتن‌ریزی، ۱۰ هزار تن آرماتوربندی و ۹ هزار تن آسفالت انجام شده است.

همچنین ۱۲ هزار مترطول جدول‌کاری، ۸۹۰۰ مترطول پیاده‌روسازی، نصب ۳۰۰ پایه روشنایی و ۳۰۰ پروژکتور، ۳۱ تابلو هدایت مسیر و اجرای ۱۸۰۰ مترطول نیوجرسی از دیگر اقدامات انجام‌شده در این پروژه است.

صداقتی ادامه داد: در جریان اجرای پروژه، معارضین ملکی شامل بخش‌های شرقی و غربی پادگان جی به مساحت مجموع ۱۰۶ هزار مترمربع، ۲۷ پلاک شامل ۹۰ واحد مسکونی و ۱۱ سوله وزارت آموزش و پرورش تعیین تکلیف شدند.

وی با اشاره به رفع معارضین تأسیساتی پروژه نیز گفت: کانال آب‌های سطحی قلقلی، کانال برق قورخانه، نهر فیروزآبادی، یک خط لوله آب و دو خط لوله گاز در جریان اجرای پروژه جابه‌جا و مرتفع شدند.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران همچنین از گشایش مسیر دسترسی خیابان دستغیب به خیابان نوری نیارکی در هفته جاری خبر داد و گفت: تلاش برای تکمیل مسیر غرب به شمال بزرگراه یادگار امام(ره) حدفاصل میدان فتح تا خیابان امام خمینی(ره) نیز در مهرماه ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، مجموع هزینه اجرای پروژه و تملک شاخه غربی بزرگراه یادگار امام(ره) ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) بوده است.