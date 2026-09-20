تنگه هرمز در کنترل کامل ایران است

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به آمادگی مطلوب نیرو‌های مسلح در حوزه‌های موشکی، پدافندی، پدافند هوایی و زمینی، گفت: نیرو‌های مسلح آماده هرگونه حرکت مجاهدانه علیه تحرکات دشمن هستند.

جوان آنلاین: سردار سرلشکر «مصطفی ایزدی» جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با دفاع‌پرس، درباره توان نیرو‌های مسلح پس از جنگ تحمیلی سوم، اظهار داشت: نیرو‌های مسلح با لطف خداوند متعال در حوزه‌های مختلف موشکی، پدافندی، پدافند هوایی و زمینی با یک حرکت جهادی، خود را مهیا می‌کنند، در وضعیت مطلوبی قرار دارند و آماده هرگونه حرکت مجاهدانه علیه تحرکات دشمن هستند.

سرلشکر ایزدی همچنین درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز، تاکید کرد: تنگه هرمز با حضور پرصلابت رزمندگان اسلام همچنان در کنترل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است.