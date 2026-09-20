کد خبر: 1380363
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی
هادی محمدی

صورتحساب سنگین جنگ برای امریکا 

1 درحالی که پنتاگون در گزارش اخیر خود هزینه‌های مهمات مصرف‌شده در جنگ را ۴۳/۶ میلیارد دلار عنوان کرده، یک باور مسلط در امریکا و جهان خودنمایی می‌کند که این روش اعتراف قطره‌چکانی از هزینه‌های جنگ ترامپ علیه ایران باور کردنی نیست. 

درحالی که پنتاگون در گزارش اخیر خود هزینه‌های مهمات مصرف‌شده در جنگ را ۴۳/۶ میلیارد دلار عنوان کرده، یک باور مسلط در امریکا و جهان خودنمایی می‌کند که این روش اعتراف قطره‌چکانی از هزینه‌های جنگ ترامپ علیه ایران باور کردنی نیست. 
ترامپ نیز در آخرین موضع خود از مردم امریکا خواست گرانی شاخص‌های انرژی و هزینه‌های زندگی و معیشت خود را در ازای اینکه ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد تحمل کنند تا پس از پایان جنگ همه چیز ارزان شود. این وعده ترامپ آنقدر مضحک است که شهروندان امریکایی را به یاد وعده‌های انتخاباتی ترامپ بیندازد، که وعده‌های اقتصادی زیادی داد تا با جنگ‌زدایی در جهان و «شعار امریکا اول» به اقتصاد بحران‌زده امریکا جان تازه‌ای بدهد ولی اکنون «اسرائیل اول» همه چیز سیاست ترامپ را تشکیل می‌دهد. 
با یک حساب سرانگشتی، چندین هزار موشک پیشرفته تاد و انواع پاتریوت و هزاران موشک دوربرد و بمب‌های کذایی و سنگرشکن با ۵۳ پهپاد پیشرفته RQ -۹ و تعداد دیگری از نسل‌های دیگر RQ‌ها که قیمت چند ده میلیارد دلاری دارند و هواپیما‌های پیشرفته اف- ۳۵ نیم میلیارد دلاری و هواپیما‌های اف-۱۵، هواپیما‌های سوخت‌رسان، آواکس‌ها و هواپیما‌های تجسسی و هزینه‌های پرواز ده‌ها و صد‌ها انواع هواپیما‌های نظامی که در هر روز هزینه‌های هنگفتی روی دست ترامپ گذاشته‌اند و هزینه ناو‌ها و ناو‌های هواپیمابر و هزاران نظامی امریکایی که روی این ناو‌ها و یا در پایگاه‌های هفده‌گانه امریکایی مستقر در منطقه بودند و همه تجهیزات نظامی رادار و رهگیر و مراکز کنترل و فرماندهی و انتقال دیتا و هوش مصنوعی و ارتباطات ماهواره‌ای را باید به لیست هزینه‌های امریکایی اضافه کرد که ارقامی متفاوت با گزارش پنتاگون خواهند داشت. 
خصوصاً اینکه ناو‌های هدف قرار گرفته شده و پایگاه‌های نظامی و همه تجهیزات آنها را که بین ۵۰ تا ۸۰ درصد نابود شده‌اند، باید به خسارت‌های ناشی از جنگ در اقتصاد امریکا و بر شهروندان امریکایی اضافه کرد. این لیست هزینه‌ها آنقدر بزرگ هستند که فقط خسارت تأسیسات نفتی و پتروشیمی سهامداران امریکایی در کشور‌های خلیج فارس و تأسیسات نفتی و فرآورده‌های گوناگون که اقتصاد غرب متکی به آنهاست، سر از ده‌ها میلیارد دلار درمی‌آورد و اکنون شاهد کسری بودجه غیرعادی در عربستان و بقیه کشور‌های عربی و شریک در دشمنی امریکا علیه ایران هستیم که از جمله آنها باید به اقتصاد بزرگ آلمان هم اشاره کنیم. 
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در امریکا شهروندان امریکایی برای گرمایش زمستان خود به دلیل نرخ بالای شش دلار در گازوئیل، باید نزدیک ۳ هزاردلار اضافه هزینه را تحمل کنند. البته باید بخش‌های دیگر اقتصادی و کشاورزی امریکا و غرب را که به نرخ گازوئیل و گاز و کود شیمیایی خلیج فارس وابسته‌اند بدان افزود. 
البته ترامپ و خاندان وی و شرکای اپستینی او با اعتراف منابع قابل اعتماد در امریکا ارقام میلیارد دلاری را به ثروت‌های خود در همین دو سال افزودند و خسارت‌های مردم امریکا و غرب و اقتصاد آنها برای این «الیت ویژه خوار و فاسد» بی معناست. جالب است که این پنهانکاری در ارقام هزینه‌های جنگی که از مرز صد‌ها میلیارد دلار هم برای امریکا و شرکای آنها گذشته در بخش اعتراف به کشته و زخمی‌های امریکایی هم گسترش داشته و اکنون در کنگره امریکا به موضوعی چالشی برای ترامپ تبدیل شده است و کارشناسان سؤال می‌کنند که چرا نظامیان امریکایی فقط دچار «سردرد» می‌شوند، درحالی که موشک‌های ایرانی تمام تأسیسات امریکایی را نابود و منهدم کردند. 
ترامپ از اینکه هیچ حاصلی در جنگ نداشته و شکست خورده، باید جنگ را کم هزینه تصویر کند و در پشت دروغ‌های شاخدار پنهان شود ولی این‌که مردم امریکا گرانی و تورم در معیشت خود را در ازای این که ایران بمب اتمی نداشته باشد تحمل کنند یک دوگانه بی‌ربط است و کمتر عاقلی این دروغ بزرگ را باور می‌کند. 
اگرچه در ایران نیز همانند تیم ترامپی‌ها که از جنگ، ثروت‌های میلیارد دلاری را افزایش می‌دهند ولی شعار ضد جنگ می‌دهند، گروه مشابهی هستند که شعار ضد جنگ می‌دهند ولی با گران کردن زندگی مردم، جنگ را به مزرعه‌ای برای انباشت ثروت و قدرت خود تبدیل کرده‌اند. شکست ترامپ و هزینه‌های عظیم این جنگ‌افروزی برای او و امریکا آن‌قدر آشکار است که دروغ و فریب و پنهانکاری فقط رسوایی بیشتری برای او ثبت می‌کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جنگ ، امریکا ، ترامپ
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