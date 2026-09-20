جوان آنلاین: محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با تأکید بر خطای محاسباتی امریکا درباره ایران گفت: تهدید‌های ترامپ نتیجه‌ای نخواهد داشت و برای واشینگتن پذیرش شروط تهران به‌صرفه‌تر است. او همزمان، ضمن اعلام آمادگی برای یک جنگ سرنوشت‌ساز، درباره پیامد‌های تداوم فشار‌ها هشدار داد و آینده حضور ایران در NPT را نیز به رفتار امریکا گره زد: «ما همچنان به فتوای رهبر فقید ایران پایبند هستیم و دکترین هسته‌ای خود را تغییر نداده‌ایم، اما نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.»

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت‌و‌گو با شبکه خبری الجزیره با اشاره به شروط ایران از جمله پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و پایان محاصره دریایی، گفت: منتظر پاسخ رئیس‌جمهور ترامپ به این شروط هستیم. او تأکید کرد که ارزیابی‌ها و محاسبات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا درباره ایران اشتباه بوده است. رضایی گفت: به نفع واشینگتن است که شروط ما را برای پایان جنگ بپذیرد، تهدید‌های ترامپ به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید. وی با بیان اینکه ایران برای یک جنگ سرنوشت‌ساز آماده است، ادامه داد: ما از نقاط ضعف ارتش امریکا اطلاع داریم و بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با حملات هوایی آن آماده هستیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه ایران پس از خروج امریکا از یادداشت تفاهم، استراتژی خود را در قبال این کشور تغییر داد، گفت: اگر مورد حمله قرار بگیریم، پایگاه‌ها و منافع امریکا را در منطقه هدف قرار خواهیم داد. اخیراً یک موشک ضدکشتی را در نزدیکی یک ناو هواپیمابر امریکایی آزمایش کردیم. رضایی در ادامه گفت: اقدامات امریکا و اسرائیل به ما اجازه می‌دهد از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج شویم. تاکنون تصمیمی برای خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نگرفته‌ایم و این موضوع به رفتار واشینگتن بستگی دارد. ما همچنان به فتوای رهبر فقید ایران پایبند هستیم و دکترین هسته‌ای خود را تغییر نداده‌ایم، اما نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. دبیر شعام افزود: رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری و پاکستانی همچنان ادامه دارد و شروط خود را برای مذاکره به آنها اعلام کرده‌ایم. ما با میانجی قطری در ارتباط هستیم؛ او شروط ما را برای توقف جنگ به واشینگتن منتقل کرده است و منتظر پاسخ رئیس‌جمهور ترامپ به این شروط هستیم. شروط ما عبارت است از پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و پایان محاصره دریایی. محسن رضایی اظهار داشت: خواهان پایان جنگ میان عربستان سعودی و یمن هستیم و معتقدم یمنی‌ها نیز خواهان دستیابی به توافقی با عربستان هستند.