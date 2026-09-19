۵۲ اثر امام خمینی (ره) در نمایشگاه قابل دسترسی است 

جوان آنلاین: در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب «امام، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» ۸۸۹ عنوان کتاب عرضه شده است. بخشی از این آثار به نوشته‌ها و آثار قلمی امام خمینی (ره) اختصاص دارد و بیش از ۵۲ عنوان اثر از ایشان وجود دارد که برخی از آنها در چند جلد منتشر شده‌اند.

نشست خبری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب «امام، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛ یادمان شهدای دانش‌آموزان میناب» روز گذشته در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. بهروز فتحی مدیر عامل مؤسسه چاپ و نشر عروج در ابتدای این نشست خبری با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اول، دوم و سوم گفت: امیدواریم فعالان حوزه نشر و کتاب بتوانند در معرفی اندیشه‌های امام خمینی (ره) و شهدای دفاع مقدس نقش مؤثری ایفا کنند. ایده برگزاری این نمایشگاه از سال گذشته مطرح شد و قرار بود این نمایشگاه در ۱۰ روز نخست بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شود، اما برگزاری نمایشگاه به زمان دیگری موکول شد.

مدیر عامل مؤسسه چاپ و نشر عروج ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ با معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دیدار کردیم و پیشنهاد برگزاری نمایشگاه کتاب «امام، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» را ارائه دادیم. این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت و موضوع برای پیگیری به مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران ارجاع شد.

فتحی افزود: حدود دو ماه پیش جلسات کارشناسی آغاز شد. با توجه به زیرساخت‌های موجود در خانه کتاب و ادبیات ایران، زمینه برگزاری نمایشگاه مجازی و فروش آنلاین کتاب فراهم شد. تجربه برگزاری چند دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به صورت مجازی نیز در شکل‌گیری این زیرساخت‌ها مؤثر بوده است.

مدیرعامل مؤسسه چاپ و نشر عروج درباره فعالیت‌های مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) گفت: فعالیت انتشارات این مؤسسه از اوایل دهه ۷۰ آغاز شده و تاکنون بیش از هزار و ۶۰۰ عنوان کتاب با موضوع انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، اندیشه‌های ایشان، آثار مکتوب و سخنرانی‌های ایشان منتشر شده است. بخشی از این آثار به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، روسی و عربی ترجمه شده و از طریق ارتباط با ناشران خارجی و رایزنی‌های فرهنگی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

فتحی با اشاره به آثار عرضه‌شده در نمایشگاه مجازی کتاب «امام، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» ادامه داد: ۸۸۹ عنوان کتاب در این نمایشگاه عرضه شده است. بخشی از این آثار به نوشته‌ها و آثار قلمی امام خمینی (ره) اختصاص دارد. از امام خمینی (ره) بیش از ۵۲ عنوان اثر وجود دارد که برخی از آنها در چند جلد منتشر شده‌اند. در این نمایشگاه با توجه به موضوع خاص و شرایط زمانی برگزاری آن تخفیف ۳۰درصدی در نظر گرفته شده است.

وی از «شرح دعای سحر»، «مصباح»، «شرح چهل حدیث»، «شرح حدیث جنود عقل و جهل»، «جهاد اکبر» و «ولایت فقیه» به عنوان بخشی از آثار عرضه‌شده یاد کرد و ادامه داد: مجموعه سخنرانی‌ها و نوشته‌های امام خمینی (ره) نیز در قالب آثاری مانند «صحیفه امام» در این نمایشگاه ارائه می‌شود. همه ۵۲ عنوان اثر امام خمینی (ره) در این نمایشگاه قابل دسترسی است و علاقه‌مندان می‌توانند این آثار را از طریق سایت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) نیز تهیه کنند.

فتحی در پایان درباره برخی آثار پرفروش امام خمینی (ره) نیز گفت: کتاب‌هایی مانند «ولایت فقیه»، «شرح دعای سحر»، «جهاد اکبر» و «شرح چهل حدیث» از آثار پرفروش هستند و در طول سال چند بار تجدید چاپ می‌شوند. آثار تخصصی امام خمینی (ره) در حوزه‌های فقه، اصول و فلسفه نیز در این نمایشگاه عرضه شده‌اند.