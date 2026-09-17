کد خبر: 1380010
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تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۷
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انفجار ساختمان مسکونی در محله فلاح تهران؛ یک جوان ۲۴ ساله مصدوم شد

2 سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از انفجار و آتش‌سوزی یک واحد مسکونی در محله فلاح خبر داد و گفت: یک جوان ۲۴ ساله در این حادثه - مصدوم و بخش‌هایی از سه واحد مسکونی و یک ساختمان مجاور تخریب شد.

جوان آنلاین: جلال ملکی درباره جزئیات بیشتر حادثه گفت: ساعت ۲:۴۷ دقیقه بامداد امروز حادثه انفجار ساختمانی مسکونی در محله فلاح، خیابان شهسوار به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که در مدت زمان سه دقیقه ماموران دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه رسیدند.

وی افزود: در یک ساختمان پنج طبقه مسکونی در طبقه اول انفجاری رخ داده بود که منجر به آتش‌سوزی کامل واحدی به وسعت حدود ۷۰ متر شده بود.

ملکی ادامه داد: بر اثر شدت انفجار بخشی از دیوار همین واحد و دو واحد دیگر در همین طبقه تخریب شده بود همچنین بخشی از دیوار چاهک آسانسور آسیب دیده بود و حتی یکی از واحد‌های ساختمان مجاور نیز دچار خسارت شده بود و تمام شیشه‌ها و در و پنجره‌های این ساختمان بر اثر انفجار تخریب شده بودند.

وی افزود: حدود ۱۲ نفر در محل حادثه حضور داشتند که آتش نشانان همزمان با خاموش کردن آتش این افراد را به بیرون ساختمان هدایت کردند. یک جوان ۲۴ ساله دچار مصدومیت شد.

ملکی خاطر نشان کرد: با حضور کارشناس آتش‌نشانی و بررسی علت مشخص شد نشت گاز شهری از یکی از وسایل و ایجاد جرقه باعث وقوع این حادثه بوده است.

برچسب ها: انفجار ، ساختمان مسکونی ، تهران
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