معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی هرمزگان با هشدار نسبت به رواج استفاده از موتورسیکلت‌های «پاکشتی» غیرمجاز و قاچاق، از خانواده‌ها خواست به هیچ‌وجه این وسایل نقلیه دردسرساز را برای فرزندان خود خریداری نکنند.

جوان آنلاین: سرهنگ موسی عرب با اشاره به افزایش چشمگیر استفاده نوجوانان و جوانان از این نوع موتورسیکلت‌ها در سطح استان، اظهار کرد: موتورسیکلت‌های پاکشتی عمدتاً فاقد پلاک و مدارک هویتی قانونی بوده و در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شوند؛ از این رو، در صورت توقیف توسط پلیس، امکان ترخیص آنها مطابق قانون به هیچ‌وجه وجود نخواهد داشت و سرمایه خانواده‌ها هدر می‌رود.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه به تبعات جبران‌ناپذیر استفاده از این وسایل نقلیه اشاره کرد و افزود: استفاده از موتورسیکلت‌های پاکشتی، به‌ویژه توسط نوجوانان و افراد فاقد سن قانونی برای دریافت گواهینامه، می‌تواند پیامد‌های سنگین قانونی، مالی و جانی به همراه داشته باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که در صورت وقوع هرگونه تصادف یا حادثه رانندگی، راکبان این موتور‌ها از هیچ‌گونه پوشش قانونی و بیمه‌ای برخوردار نخواهند بود که این امر خسارات وارده را برای خانواده‌ها دوچندان می‌کند.

به نقل از روابط عمومی پلیس هرمزگان در روز پنجشنبه ۲۶ شهریور، عرب در پایان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش تردد‌ها در سطح معابر، از خانواده‌های فهیم هرمزگانی درخواست کرد: برای حفظ جان و آینده فرزندانشان، از خرید و در اختیار قرار دادن این موتورسیکلت‌ها به ویژه به دانش‌آموزان جداً خودداری کنند تا شاهد حوادث تلخ و ناگوار ترافیکی نباشیم.