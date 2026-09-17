عرضه واکسن آنفلوآنزا از اواخر شهریور

وزیر بهداشت گفت: واکسن آنفلوآنزا از آخر شهریور ماه وارد سیستم بهداشتی کشور می‌شود و با اولویت‌بندی سالمندان، گروه‌های پرریسک شروع به تزریق واکسن می‌کنیم.

جوان آنلاین: محمد رضا ظفرقندی در جمع خبرنگاران در حاشیه پنجاه و یکمین سالروز تاسیس اورژانس پیش‌بیمارستانی که امروز در هتل المپیک برگزار شد با بیان اینکه واکسن آنفلوانزا از شرکتی که قبلا در اروپا تهیه می‌شد، به دلایلی که همکاری لازم را نداشتند، تهیه نشد، گفت: ما به سرعت جایگزین آن را از کشور‌های چین و روسیه تهیه کردیم. از آخر شهریور ماه وارد سیستم بهداشتی می‌شود و مخصوصاً با اولویت‌بندی سالمندان، گروه‌های پرریسک شروع به تزریق واکسن می‌کنیم و فکر می‌کنیم مقدار کافی برای نیازمندان باشد.

وی افزود: واکسن آنفلوآنزا واکسنی که همه مردم لازم داشته باشند، نیست و سعی می‌کنیم واکسن گروه‌هایی که به آن نیازمندند را تامین کنیم، سفارش دهیم و به تدریج از آخر شهریور ماه وارد عرضه کنیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: هیچ کمبود در زمینه واکسن‌های عمومی مانند واکسن‌های اطفال و سه‌گانه نداریم یعنی الان به قدر کافی تهیه شده است.

ظفرقندی در پایان اظهار کرد: در شرایطی که ما در جنگ و تحریم هستیم، خوشبختانه در تامین واکسن‌های ضروری هیچ نگرانی نداریم. واکسن‌های موردی مثل واکسن آنفلوانزا و ... را به فصلش تهیه می‌کنیم و امیدواریم که اینها را به اندازه مورد نیاز فراهم بکنیم.