هند روز پنج‌شنبه، پس از تصویب لایحه‌ای در مجلس نمایندگان آمریکا که خریداران نفت روسیه را تحریم می‌کند، اعلام کرد که این اقدام می‌تواند به روابط دهلی‌نو و واشنگتن لطمه بزند و بازار‌های جهانی انرژی را مختل سازد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این موضوع در ماه‌های اخیر در سطوح عالی با مقامات مختلف آمریکایی مورد بحث قرار گرفته و هند پیامد‌های احتمالی آن برای روابط دوجانبه و بازار‌های بین‌المللی انرژی را به وضوح بیان کرده است.

به گزارش ایسنا، این وزارتخانه تاکید کرد: «هند همچنان قویا به تامین امنیت انرژی برای جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری خود متعهد است» و افزود که به دنبال کردن «تنوع‌بخشی به منابع تامین» بر اساس پویایی‌های در حال تغییر بازار ادامه خواهد داد.

این بیانیه نخستین باری است که دهلی‌نو به‌طور علنی اشاره می‌کند که لایحه آمریکا می‌تواند بر روابط با واشنگتن تاثیر بگذارد.

کنگره پس از تصویب آسان این لایحه در سنا در ماه گذشته، آن را نهایی کرد. این مصوبه اختیارات جدیدی به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، می‌دهد تا بر کشور‌هایی که فرآورده‌های نفتی روسیه را خریداری می‌کنند، تعرفه اعمال کند. یکی از مقامات کاخ سفید گفت که ترامپ قصد دارد این قانون را در روز‌های آینده امضا کند.

این اختیارات می‌تواند پنج خریدار بزرگ فرآورده‌های نفتی روسیه، از جمله چین، هند و ترکیه را در معرض تعرفه‌های جدید و گسترده قرار دهد.

هند در حال حاضر بزرگترین خریدار نفت خام روسیه است که از طریق دریا حمل می‌شود. پالایشگاه‌های هند برای تامین منابع بیشتر و متنوع‌تر، به کشور‌هایی همچون آمریکا، برزیل، کانادا، ونزوئلا و کشور‌های آفریقایی روی آورده‌اند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، پالایشگاه‌های دولتی هند با عدم قطعیت در تامین منابع مواجه هستند؛ چرا که تاثیرات درگیری‌های طولانی‌مدت در خاورمیانه با احتمال اعمال محدودیت‌های شدیدتر آمریکا بر خرید نفت روسیه، تشدید شده است.